La inseguridad tiene que ser abordada con planteamientos serios y acciones coordinadas en todo el país, por ello no podemos confiarle la seguridad a improvisados, no podemos confiarle la seguridad a quienes no tienen experiencia, no podemos confiarle la inseguridad a quienes tuvieron oportunidad en la Ciudad de México de transformarla, y que recibieron 22 casos de secuestros y entregaron 48, señaló José Antonio Meade.

De gira por Nayarit, el precandidato a la Presidencia de México por el PRI, invitó a la ciudadanía a trabajar de la mano para erradicar los problemas existentes en materia de seguridad, pues “el trabajo serio y comprometido” es lo que sacará adelante su proyecto. Reiteró que herramientas, como las investigaciones contextualizadas y la cooperación entre los tres niveles de gobierno, son necesarias para avanzar en el tema.

Meade Kuribreña recordó que del año 2000 al 2005 crecieron los secuestros en la Ciudad de México, así como el robo a casa-habitación; el robo en vehículos y los homicidios, además de la extorsión. “Ese no es el tipo de experiencia que necesitamos. No es lo que queremos como receta”.

En ese sentido, comentó que la mujer ha perdido seguridad en las calles, por ello sostuvo que irá junto a ellas en busca de una cultura del respeto: “Tenemos que tener respeto en la casa, tenemos que tener respeto en la familia, tenemos que tener respeto en la escuela y en la calle. Y en la cultura del respeto, desde Nayarit, volvemos a decir “nunca, en México, que se le falte el respeto a una mujer”.

El aspirante aseguró que la lucha que mantendrá el Estado será para apoyar al campo, porque es necesario reivindicarlo, pues en años anteriores significó prosperidad para sus habitantes.

“Y vamos a trabajar para reivindicar al campo de Nayarit, un campo que ha significado prosperidad; un campo que en Nayarit implicó riqueza en el tabaco; un campo que implicó riqueza en la caña de azúcar, en los dátiles; un campo que hace de Nayarit un estado importante.

“Un campo que tiene que estar mejor comunicado con el propio Nayarit, un campo que tiene que convertirse en el principal proveedor de los destinos turísticos en Bahía Banderas”, expresó.

Ante líderes campesinos se comprometió a modernizar el campo a través de créditos accesibles, capacitación y tecnificación, seguir generando empleos y atraer al turismo a la entidad ya que la competitividad y la productividad son las mejores armas para alcanzar un desarrollo.

Abordó el tema de los jóvenes, como una parte fundamental en su proyecto, por ello, “seguiré trabajando para asegurarles un futuro mejor, fuera de la delincuencia y la violencia ya que estima que el país se pueda volver una potencia, si se trabaja en unión”.

Previo al evento, Meade recorrió comunidades huicholes en el municipio de Tepic, donde el consejo del pueblo le entregó el bastón de mando de su etnia y partió la rosca de reyes con integrantes de la comunidad.