El candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno capitalino, Mikel Arriola, exhortó a Miguel Ángel Mancera a quedarse en el cargo y no irse de licencia por candidatura al Senado, ya que, indicó, tiene que explicar cómo se ejercerán los recursos de la reconstrucción, así como el programa Iluminemos tu Ciudad y el excedente en la construcción de la Línea 7 de Metrobús, así como el Deprimido Mixcoac.

“En el caso de que se quede, asumo que pueda terminar la reconstrucción, por eso lo primero que le pido es que se quede; no me siento en esta mesa a amenazar con denuncias a ninguna instancia; apelo a su buena fe. Supuestamente se le dio carpetazo al tema de las luminarias, pero aún tenemos un boquete de la mitad de los recursos que no se nos ha explicado cómo se ejercieron, y si ya se logró la meta de instalar las 340 mil luminarias”, explicó.

El Dato: Previo al inicio de campaña, que arranca este viernes, los abanderados a Jefe de Gobierno presentaron sus spots.

Arriola adelantó que si el Jefe de Gobierno hace caso omiso de las peticiones de la ciudadanía, en primera instancia buscará información a través de transparencia, al recordar que hay datos reservados, sobre los cuatro temas pendientes, y en caso de constituirse algún delito, adelantó que realizará la demanda administrativa correspondiente y solicitará la revocación de adquisiciones y contratos.

Además desmintió el cobro de 9 millones de pesos por finiquito al terminar su gestión al frente del IMSS, luego de la demanda presentada en la PGR por Emilio Serrano Jiménez, vocero de la organización “Somos Más”.

“No fue liquidación, fue mi seguro de ahorro para el retiro; además mi declaración es pública, tanto la de intereses como la patrimonial”, precisó sobre el tema y añadió que seguramente se les fue un dígito “porque cobré 914 mil pesos”.

La demanda interpuesta por Serrano Jiménez, quien formó parte de las filas del PRD, asegura que el candidato del PRI no ingresó en su 3de3 de 2017 los 9 millones, 140 mil pesos que presuntamente recibió al finalizar su contrato con el IMSS, sin embargo, en conferencia de medios, Mikel Arriola mostró el documento por parte de la autoridad federal, que confirma el cobro por los 914 mil pesos.