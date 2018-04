Podemos negociar el TLCAN sin fin, asegura Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó estar forzando el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por lo que puede negociar “sin fin”.

El mandatario aseguró que las negociaciones se encuentran cerca de un acuerdo, pero que no existe un marco temporal para aprobar el acuerdo y podría tardar “dos semanas, tres meses o cinco meses, no me preocupa”.

“Les he dicho a los mexicanos que podemos negociar sin fin. Sigo leyendo en los medios de ‘noticias falsas’ que lo estamos forzando; no lo estamos forzando” Donald Trump Presidente de EU

El mandatario habló ante periodistas previo a mantener una reunión en la Casa Blanca sobre comercio y agricultura.

Las declaraciones de Trump ocurren luego de que cancelara su asistencia a la Cumbre de las Américas en Lima, donde se esperaba que mostrara una señal de progreso con sus homólogos de México y Canadá en la renegociación del acuerdo.

El magnate concluyó asegurando que mientras el TLCAN esté en estado de renegociación, ninguna empresa estadounidense va a establecerse en México.

