Lo que queremos es acabar con la corrupción en el país, terminar con la impunidad e iniciar una etapa nueva en México; no me importa polemizar con (Carlo) Salinas, ni con (Enrique) Peña, ni con nadie, sostuvo Andrés Manuel López Obrador, aspirante a la Presidencia por la coalición Juntos haremos historia, al referirse a la publicación de Carlos Salinas de Gortari en la que menciona que el debate está anclado desde hace 30 años.

Durante una gira de trabajo por el municipio de Cintalapa, Chiapas, detalló que es indispensable y urgente acabar con la corrupción porque lo que más le interesa es que la gente conozca sus propuestas, pues los precandidatos ya lo saben, y su interés es con la ciudadanía.

El Dato: El tabasqueño cumple 5 días por Chiapas; hoy visitará Simojovel, Chemalhó y Chamula.

“Somos los únicos que podemos acabar con la corrupción en México; no es que estemos pensando en el necesariato (sic) o que somos insustituibles, es que tenemos autoridad moral para acabar con la corrupción, porque no hemos participado en componendas, no hemos estado en la madia del poder”, dijo.

Asimismo arremetió en contra de los precandidatos de las coaliciones al decir que subieron la gasolina, aprobaron impuestos y han permitido la corrupción, por ello la gente según sus palabras se está convenciendo de su propuesta, por ello no entrará en polémicas y solo se enfocará en el proceso electoral.

Por otra parte, mencionó que esperará hasta pasadas las elecciones para comenzar las negociaciones por el TLC ya que en estos momentos no le conviene al país: “El presidente Trump ha estado muy grosero con el presidente Peña y no le conviene a México en estos momentos negociar con el TLC, vamos a esperar hasta pasadas las elecciones. También vamos a ver lo de los migrantes y las exportaciones al campo porque debe haber un verdadero comercio de productos sin aranceles.”

Puntualizó que no está de acuerdo con la construcción del muro en la frontera, porque tampoco le conviene encerrarse a Estados Unidos del mundo, porque se puede convertir en un guetto y su nación se ha construido gracias a la migración, el libre comercio y la libre economía.