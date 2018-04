Policías de primera

En estos días en que los políticos se preocupan un poquito más por el tema de la seguridad y elaboran propuestas para revertir la situación actual —a excepción, claro, de quien quiere traer al Papa para bendecir a narcos, secuestradores y asesinos—, tuve el honor de ser invitado a la ceremonia de graduación de otra generación de policías.

Estando ahí pensé en las familias de esos jóvenes graduados, entusiasmadas porque sus hijas e hijos alcanzaron una meta tan importante. Muchachos que decidieron que su vocación era servir a los demás, anteponiendo su vida; como bien lo señaló José Ramón Amieva, nuevo Jefe de Gobierno.

Pero hoy no me puedo quitar de la cabeza las escenas que hace unos días circularon en noticieros y redes sociales, en las que se veía a policías siendo masacrados por criminales desalmados que festejaban su carnicería.Por eso, cada vez que presencio este tipo de eventos y veo a los cadetes marchar orgullosos y hacer demostraciones sobre las técnicas aprendidas, invariablemente se me hace un nudo en la garganta.

Es el respeto a la policía lo que debemos enseñar e inducir en la ciudadanía si queremos dejar atrás al México sanguinario e incivilizado que tenemos. Esto no significa que se otorgue un cheque en blanco ante posibles abusos de autoridad, pero cuando menos aquí, en la Ciudad de México, la incidencia de ese tipo de fallas ha ido a la baja.

Veracruz, Guerreo, Jalisco, Tamaulipas y otros estados se cuecen aparte. La capital, desde el encarcelamiento del Negro Durazo, no se asemeja en nada a la situación dramática que en esas entidades se vive. Aunque, por supuesto, no se puede olvidar el punto más bajo de inseguridad que tocamos durante la administración de López Obrador.

Pero era algo lógico, dado que su jefe de policía fue Marcelo Ebrard, un tipo corrupto quien, además, era completamente ajeno a la tarea policiaca. No olvidemos que el entonces presidente Fox lo destituyó por haber abandonado a su suerte a dos policías federales, quienes fueron linchados por una turba de criminales de Tláhuac, ante la negligente pasividad e indiferencia del morenista bon vivant.

En el colmo de los absurdos, trajeron al gran amigo de Trump, Rudolph Guliani, para que les explicara cómo mejorar nuestra seguridad a cambio de varias decenas de millones de pesos. Evidentemente la seguridad tocó fondo y después, bajo el gobierno del parisino, sobrevino la tragedia del New’s Divine, cuando puso a la policía en las manos de otro improvisado: Joel Ortega.

Pero hoy miro al cuerpo policiaco con renovado optimismo, bajo el liderazgo del Superintendente Hiram Almeida. El cambio viene desde el origen, en la Universidad de la Policía, donde los jóvenes cadetes adquieren un cúmulo de conocimientos y técnicas que nos permiten tener, a nosotros los ciudadanos, mayor confianza en su labor.

La gran tarea pendiente, y que no puede postergarse una administración más, es el incremento sustancial de sus salarios y condiciones de trabajo. Nuestros policías deben ser tratados como funcionarios públicos de primer nivel; la ciudadanía lo demanda; y se lo han ganado.