Pongan documental del populismo y Morena, las palomitas, dice Clouthier

Tras la polémica por el documental denominado Populismo en América Latina, que pone en un capítulo al candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador de “Juntos Haremos Historia” como una de las figuras centrales junto con ex presidentes sudamericanos, su equipo de campaña descarta que busquen censurar el material.

“Queremos hacer hoy un llamado a los productores, juntos hagamos una gran presentación con bombo y platillo, ustedes ponen la película o el documental, nosotros ponemos las palomitas y los refrescos, estamos listos para que la ciudadanía esté informada y que tome mejores decisiones, esa es la democracia en la que creemos”, señaló Tatiana Clouthier, coordinadora de campaña de López Obrador, en un video difundido en redes sociales.

Netflix and chill democrático: nosotros ponemos las palomitas y ustedes el documental. No le tenemos miedo al diálogo y deploramos la censura. #AbreMásLosOjos pic.twitter.com/iw7lCd7Mlc — Abre Más Los Ojos (@AbreMasLosOjos) 1 de mayo de 2018

El documental salió a la luz mediante una publicidad autobuses que ponían en primer plano a López Obrador portando una banda presidencial y al fondo a Hugo Chávez, ex presidente de Venezuela; Juan Domingo Perón, ex presidente de Argentina; y Luiz Inácio Lula da Silva, ex mandatario de Brasil.

El capítulo del político tabasqueño es un documental de 34 minutos sobre la trayectoria del candidato, quien acusó al empresario Claudio X. González de orquestar una guerra sucia en su contra y estar detrás de dicho material.

“Lo que quisieron decir es que nosotros buscábamos censurar este documental, nada más falso, somos promotores y creemos libremente en la libertad de expresión” Tatiana Clouthier Coordinadora de campaña de López Obrador

La coordinadora de campaña del tabasqueño cuestiona en el video de poco más de un minuto el financiamiento de este documental que presuntamente sería proyectado por el canal National Geographic, sin embargo, la empresa no ha anunciado su transmisión.

La casa productora encargada del documental se llama La División, encabezada por Jaime García Mata, quien también fue productor de la cinta Cilantro y Perejil.

cms