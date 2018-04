Poquitos celos

Existe la creencia de que pocos celos no son para tanto o nada en comparación con los monstruos que aparecen en la prensa porque quemaron viva a una exnovia que los dejó por otro.

Qué importa vigilar poquito a alguien si se piensa en los hombres que matan a sus novias porque sin avisarles, se tomaron un café con un amigo.

Los celos, pocos o muchos, son siempre un ejercicio de poder: eres mío o mía, y debes avisarme de tus planes, compañías, horarios, todo pormenorizado para que yo no me sienta amenazado, ni tenga un pequeño ataque de ansiedad si pasan tres horas y no sé nada de ti.

Claro que los celos son una experiencia humana más o menos universal y es difícil pedirle a alguien que no los sienta como si los sentimientos pudieran controlarse. El camino hacia el estado zen de seguridad y de respeto absoluto por la libertad de la pareja es oscuro y no tiene señalizaciones. Quizá por eso sería mejor aceptarlos sin vergüenza y poder decir: Sí, he sido/soy celosa.

Que la gente pacte una relación monógama no quiere decir satisfacción garantizada. Vivir con alguien en una relación de exclusividad sexual es una decisión no exenta de inseguridad.

Los celos son una alarma que detona una respuesta impulsiva: enojo, interrogatorios, dudas, rabia, más interrogatorios, desconfianza y a veces violencia física o verbal.

Cualquier emoción desbordada que toma por asalto puede disminuir con cinco minutos de respiraciones profundas o escribiendo en un diario lo que se siente y también localizando dónde “duele” el cuerpo cuando se sienten celos.

Hay que localizar la fuente de los celos: pueden venir del autoritarismo que deriva en control justificado como amor o preocupación. Pueden venir de necesidades frustradas: si la pareja es un sol con los demás y conmigo un patán sentiré celos de cualquier objeto de su amabilidad. Si se duda sobre la propia inteligencia, una mujer o un hombre brillante que despierte la admiración de la pareja será un detonante de celos. Si alguien buscaba un papá o una mamá y no una pareja, los hijos se convertirán en rivales. Quizá en relaciones anteriores se vivió abandono o infidelidad, quizá el celoso fue el perdedor contra un hermano que era el consentido de los padres.

La falta de atención también es una causa de celos. Si la pareja tiene tiempo para todo menos para cuidar de la relación, los celos se vuelven casi inevitables.

Los celos son humanos, pueden entenderse en sus causas y manifestaciones, podrían intentar resolverse y siempre son nocivos para las relaciones. La incertidumbre es una parte inevitable de la vida y de las relaciones y aprender a aceptarla es un buen camino para curarse de las ganas de vigilar y controlar a alguien. Los celos no son amorosos porque son esencialmente egoístas.

La única garantía en el amor es la relación misma. Si es buena, bonita, satisfactoria y llena de momentos compartidos, sentirse amenazado y celoso habla más de quien se siente así que del otro o de la relación.