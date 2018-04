Por ataque a Siria esperen consecuencias, advierte Rusia

El embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov, advirtió que el ataque a Siria por las fuerzas francesas, británicas y estadounidenses tendrán consecuencias.

“Se está implementando un escenario prediseñado. De nuevo, estamos siendo amenazados. Advertimos que tales acciones no se dejarán sin consecuencias”, dijo el funcionario ruso tras el ataque a dos centros y un almacenamiento de armas químicas sirias.

Statement by the Ambassador Antonov on the strikes on #Syria:

A pre-designed scenario is being implemented. Again, we are being threatened. We warned that such actions will not be left without consequences.

All responsibility for them rests with Washington, London and Paris. pic.twitter.com/QEmWEffUzx

— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 14 de abril de 2018