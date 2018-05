El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) rechazó las acusaciones del candidato de Morena a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre el supuesto cabildeo político a favor del panista Ricardo Anaya.

“Condenamos que un candidato a la Presidencia recurra a ataques personales y descalificaciones infundadas. Es preocupante que alguien que aspira a ser Presidente de México denoste a quienes no comparten sus ideas”, señalaron empresarios del CMN, liderados por Alejandro Ramírez, a través de un comunicado de prensa.

El CMN subrayó que las empresas aglutinadas emplean de manera directa a más de un millón y medio de jefes de familias mexicanas e invierten miles de millones de dólares anuales en nuestro país.

Indicó que todas las compañías privadas de México generan nueve de cada 10 empleos formales, por lo que necesitan condiciones de confianza y certeza jurídica para promover la inversión, el crecimiento económico y el empleo.

“La confianza se cultiva. No se dicta ni se obliga. Las expresiones y descalificaciones infundadas no ayudan a generarla”, abundó.

En el comunicado también afirmó que el sector empresarial siempre está abierto al diálogo con todas las fuerzas políticas, siempre y cuando sea en un marco de respeto.

“No es denigrando ni calumniando como se establece y fortalece una relación constructiva y de confianza con el sector productivo y empresarial”, concluyó.

Por ello, llamó a todos los candidatos y a la ciudadanía en general a construir un México con futuro basado en un diálogo abierto y respetuoso que sume voluntades.

“Hoy más que nunca es fundamental un debate propositivo que fomente la participación ciudadana y el voto informado.

“Nuestro compromiso es con un México abierto al mundo. Convocamos a todos los candidatos y a la ciudadanía en general a construir un México con futuro basado en un diálogo abierto y respetuoso que asume voluntades”, señaló.

Posteriormente, en entrevista radiofónica, Alejandro Ramírez dijo que propuestas como la revisión de las reformas Energética y Educativa, la cancelación del aeropuerto y la amnistía a criminales generan incertidumbre y que, a pesar de ello, el sector empresarial ha sido respetuoso con el candidato presidencial de Morena, López Obrador.

Ramírez Magaña afirmó que el desplegado no tiene nada de guerra sucia, pues es respetuoso.

“Hemos tratado de abrir un diálogo respetuoso, pues a pesar de que no estamos de acuerdo con muchas de sus propuestas, siempre lo hemos tratado con respeto”, indicó el integrante de la iniciativa privada.

Asimismo, dijo desconocer de dónde provienen las declaraciones del tabasqueño: “Para mí que son una cosa imaginada”.

Ramírez Magaña aseguró que ignora si se trata de una estrategia de campaña política; sin embargo, reiteró que los empresarios “nos sentimos todos aludidos por las descalificaciones del candidato”.

Explicó que sector empresarial no está rompiendo con López Obrador; sin embargo, el punto de vista de los empresarios es legítimo, por lo que pidió respeto.

También Coparmex y Concamín protestan

El líder nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, refrendó su compromiso de defender a los empresarios de México y condenó las descalificaciones por no coincidir con una opción política.

“Esos radicalismos no tienen lugar en el México de hoy. Condenamos las descalificaciones que señalan que no coincidir con una opción política es una forma de corrupción, condenamos las declaraciones que imputan a miembros del sector empresarial, conductas imaginarias y desde luego inexistentes, porque vamos a defender, que no quede ninguna duda, a cada uno de los 36 mil empresarios”, dijo en su asamblea anual.

Por separado, Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) dijo que es inaceptable que los candidatos emitan información falsa que involucren a personas de cualquier posición social para promover sus proyectos políticos y exigió que políticos y ciudadanos se conduzcan con estricto apego a la legalidad y a los valores fundamentales de la honestidad y la verdad.

Con información de Antonio López