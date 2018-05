Por falla de seguridad, Twitter pide a usuarios cambiar contraseña

La red social Twitter pidió a todos sus usuarios en el mundo cambiar la contraseña que utilizan, ya que se registró una falla de seguridad.

En el blog oficial de la compañía se explicó que usan una tecnología que oculta los passwords de los usuarios para que nadie en la empresa pueda verlos.

Sin embargo, algunos de ellos fueron almacenados de forma no oculta en su sistema informático interno, se explicó.

We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ

— Twitter Support (@TwitterSupport) 3 de mayo de 2018