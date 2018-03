Por primera vez, hombre en silla de ruedas conquista el Everest

Un australiano en silla de ruedas alcanzó un campo base del Everest por sus propios medios y se declaró “honrado” de ser el primer parapléjico que realiza este ascenso esencialmente sin ayuda.

Scott Doolan, de 28 años, alcanzó la cara sur de la montaña más alta del mundo por el lado Nepalí al que usualmente sólo se puede llegar a pie o en helicóptero.

El ascenso le llevó 10 días en los cuales tuvo que desplazarse en un terreno rocoso de gran altitud en silla de ruedas cuando era posible o bien con sus propias manos para lo cual usaba cinco pares de guantes.

It’s no small feat, but Scott Doolan just became the first paraplegic to reach the Qomolangma (Mt. Everest) base camp with limited assistance. #everest #qomolangma #himalayas #mountain pic.twitter.com/gzFM9Z6wOZ

— China Daily (@ChinaDailyUSA) 28 de marzo de 2018