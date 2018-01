Luego de que una tormenta, catalogada por algunos meteorólogos como un ciclón invernal, afectó la costa Este de Estados Unidos y trastornó el transporte y la vida en Nueva York, temperaturas congelantes acechan a esta ciudad.

La tormenta causó ayer jueves, la cancelación de más de cuatro mil vuelos. Las terminales de John F. Kennedy y LaGuardia suspendieron incluso sus operaciones durante unas horas, en tanto que los aeropuertos de Newark, en Nueva Jersey, y de Logan, en Boston, redujeron sus servicios.

Según el sitio de monitoreo FlightAware, este viernes se registran poco más de mil vuelos cancelados, siendo las terminales de Nueva York, Newark y Boston como las más afectadas.

El dato

Pese a la mayor actividad en las terminales aéreas, las condiciones del clima en las próximas horas tendrán la capacidad de limitar de nuevo la movilidad de la ciudad.

En total, la tormenta arrojó en la zona central de Manhattan unos 22 centímetros de nieve, pero las temperaturas congelantes actuales complicarán su remoción.

La temperatura para este viernes y este sábado en la ciudad es de menos 11 grados centígrados, aunque de acuerdo con el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, los fuertes vientos crearán una sensación de frío para la noche del sábado de hasta 28 grados centígrados bajo cero.

“Esta es una tormenta muy seria. Esperamos condiciones difíciles para los próximos días, especialmente en términos de frío”, explicó De Blasio en una conferencia de prensa celebrada la noche del jueves.

The cold weather we’ve seen all week continues today and this weekend. Wind chill will make it feel like -10 to -20. Stay warm, keep an eye out for neighbors, and bring pets inside.

— Bill de Blasio (@NYCMayor) 5 de enero de 2018