Por segundo día consecutivo Trump arremete contra DACA y México

Luego de solicitar ayer a México detener el flujo de migrantes amenazando con cancelar el TLCAN y el DACA, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a tocar el tema esta mañana vía Twitter.

A través de tres mensajes, el mandatario dijo que el programa DACA “está muerto” y “no funciona” porque a los Demócratas no les importó actuar, sin embargo, afirmó, “ahora todos quieren subirse al carro del DACA”.

Acusó a los Demócratas de no querer que existan fronteras y, por lo tanto, que haya drogas y crimen.

Aseguró que México tiene la capacidad de impedir la entrada de migrantes a través de su frontera porque “sus leyes fronterizas funcionan”, a diferencia de lo ocurrido en EU, donde según Trump, no hay leyes fronterizas vigentes.

Nuevamente, el presidente estadounidense llamó al Congreso a usar la “Opción Nuclear” para aprobar la legislación fronteriza y así detener “la entrada masiva de drogas y personas”.

Señaló que los agentes de la Patrulla Fronteriza son “excelentes”, pero la legislación no les permite “hacer su trabajo”, por lo que Trump pidió al Congreso actuar en forma inmediata. Y remató: “¡nuestro país está siendo robado!”.

Mexico has the absolute power not to let these large “Caravans” of people enter their country. They must stop them at their Northern Border, which they can do because their border laws work, not allow them to pass through into our country, which has no effective border laws….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de abril de 2018

…Congress must immediately pass Border Legislation, use Nuclear Option if necessary, to stop the massive inflow of Drugs and People. Border Patrol Agents (and ICE) are GREAT, but the weak Dem laws don’t allow them to do their job. Act now Congress, our country is being stolen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de abril de 2018

DACA is dead because the Democrats didn’t care or act, and now everyone wants to get onto the DACA bandwagon… No longer works. Must build Wall and secure our borders with proper Border legislation. Democrats want No Borders, hence drugs and crime! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de abril de 2018

