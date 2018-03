Después de que el PRD le negó la candidatura a la alcaldía de Iztapalapa y fuera entregada a Karen Quiroga Anguiano, sobrina de la actual delegada, Alfredo Hernández Raigosa renunció a su militancia perredista y se unió a Morena para apoyar las aspiraciones a la Jefatura de Gobierno y a la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente.

“Hoy nos sumamos a este movimiento (Morena) y acompañaremos a todos sus candidatos, particularmente a Claudia y a Andrés Manuel en la lucha por transformar al país. Hacemos oficial este apoyo, respaldo, y la alianza del Movimiento de Equidad y Social de Izquierda (MESI), como organización social y política al proyecto que representan todos ustedes”, declaró.

Frente a unas 200 personas que coreaban su nombre o le gritaban “camarón, camarón”, como le apodan, Raigosa informó que MESI sólo apoyará a Morena, pero mantendrá “su perfil independiente”.

Informó que el pasado viernes renunció al sol azteca y manifestó su agradecimiento:

“Quiero agradecer públicamente al PRD. He renunciado al PRD el viernes pasado con dignidad, como un caballero me dejó entrar y como un caballero me voy. No le debo absolutamente a nadie. Tengo que reconocer la relación entre Miguel Ángel Mancera y su servidor. Mi mayor reconocimiento al doctor Mancera como Jefe de Gobierno”, declaró quien fue esposo de la actual delegada de Iztapalapa, Dione Anguiano.

En tanto, Claudia Sheinbaum descartó que la organización MESI, liderada por Hernández Raigosa, se afilie a Morena y indicó que el político será parte de su Comité de Campaña, el cual se anunciará el 1 de abril.

“Ellos decidieron guardar su organización social MESI. Ellos desde su movimiento van a ayudar a AMLO y a Morena aquí en la CDMX. Ni siquiera hemos pensado en la cartera de gobierno, ahora estamos pensando en la campaña”, dijo.

Iztapalapa es la delegación más grande de la CDMX; tiene un millón 375 mil 852 ciudadanos en la lista nominal. En las elecciones en 2015, la alianza PRD, PT, NA ganó la demarcación, ya que obtuvo 26 mil 847 votos más que Morena. Por lo anterior, dichos partidos se disputan este territorio.