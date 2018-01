Los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Nueva Alianza aceptaron que no han renunciado a sus prerrogativas para apoyar a los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre. El primero dijo que no dejará su financiamiento y el segundo sostuvo que el Instituto Nacional Electoral (INE) no les ha certificado que el dinero será destinado a la reconstrucción de viviendas.

En entrevista con La Razón, Luis Castro Obregón, líder de Nueva Alianza, informó que su partido propuso destinar 20 por ciento de los gastos de campaña y el seis por ciento del recurso ordinario, pero con la condición de que el INE certifique que los recursos son para la reconstrucción.

“Pedimos por escrito al INE que se nos indique el instrumento para garantizar que el recurso vaya a la reconstrucción en los estados afectados por los dos sismos. Dijimos que el Fonden no resuelve el problema, porque sólo es dispersado de recursos a dependencias”, sostuvo el dirigente.

Mientras, en una carta que envió el organismo político a La Razón se menciona que el partido planteó que el ejercicio del recurso se realizara sin burocracia que lo retrasara y sin participación partidista y con la posibilidad de vigilar la gestión del recurso con figuras similares a la del testigo social.

“(Sin embargo), debido a que no hubo una respuesta oficial a las peticiones planteadas sobre el uso y destino final de las prerrogativas que le correspondían, en NA continuamos a la espera de una propuesta”, se lee en el documento.

Por su parte, Camerino Márquez, representante del PRD ante INE, comentó que el sol azteca planteó la creación de un fondo para que el dinero no fuera manejado por el gobierno, ya que sostuvo que no hay confianza a la administración federal.

“El PRD siempre planteó la necesidad de que hubiera un fondo para la reconstrucción que estuviera ajeno al manejo de la Secretaria de Hacienda y que fuera una especie de fideicomiso y tuviera una figura jurídica que se legislara al respecto”.

Agregó que por lo anterior, el partido no renunciará a sus prerrogativas por medio del INE, sino buscan construir un programa de ajuste y austeridad para reunir recursos en apoyo a los damnificados.

La Razón publicó ayer que de los nueve partidos nacionales, sólo cinco renunciaron a parte de sus prerrogativas de octubre, noviembre y diciembre para apoyar a los damnificados de los sismos. En total dieron 380 millones 381 mil 381.67 pesos.

En el documento del Instituto Nacional Electoral (INE) titulado “Informe Respecto de la Renuncia al Financiamiento Público por los Partidos Políticos Nacionales, en Virtud de los Sismos del Mes de Septiembre de 2017” se menciona que los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC) y Encuentro Social fueron los que entregaron recursos económicos.