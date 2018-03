El candidato de la coalición Todos por México (PRI-PVEM-Panal), José Antonio Meade, expresó su preocupación por el hecho de que el narcotráfico y otras expresiones de violencia puedan contaminar el proceso electoral del 1 de julio, y llamó a abrir espacios de diálogo.

“Compartimos la preocupación, y ayer lo dijimos, de la presencia del narcotráfico que pueda contaminar el proceso electoral, y compartimos también la preocupación de las expresiones de violencia que hemos visto. Por eso hemos insistido y estamos en ese proceso de abrir espacios de diálogo con la Secretaría de Gobernación para que juntos, partidos y la secretaría, podamos construir protocolos que nos ayuden a enfrentar esos dos retos, que nos ayuden a que ni violencia ni narcotráfico estén presentes y sean determinantes en este proceso electoral”, dijo ayer al término de su encuentro con empresarios del Consejo de la Comunicación.

El Dato: El aspirante del PRI a la alcaldía de Puebla, Gustavo Gómez, fue asesinado ayer, cuando almorzaba, en la localidad de Metlatoyuca.

En esta reunión, el exsecretario de Hacienda y Crédito Público destacó que a lo largo de las precampañas e intercampañas se han suscitado comentarios de otros candidatos sobre la preocupación que les causa la inseguridad registrada en el país, por ello insistió en que se abran los espacios de diálogo para que “la campaña se desarrolle en un ambiente de civilidad”.

“Estamos absolutamente convencidos de que así será, pero sentimos, también, que es pertinente abrir estos espacios de comunicación para que todo aquel, del partido que sea, de la coalición que sea, que sienta que hay espacios de mejora, en términos de procurar un mejor entorno para el desarrollo de la campaña, pensamos que es valioso que así sea”, aseveró.

En este sentido, agregó que al ser una de sus principales preocupaciones para el proceso electoral vigente, dedicará su agenda para que “los violentos estén en la cárcel y no en la calle, nos preocupa, también, cuidar ese espacio en lo electoral”.

“En el caso de quien propone una amnistía a los narcotraficantes y quien propone que salgan de las cárceles para regresar a las calles, pues no sorprenda que ése no sea un tema que le preocupe. A quienes sí nos preocupa que los narcotraficantes y que los violentos estén en la cárcel y no en la calle, nos preocupa, también, cuidar ese espacio en lo electoral. Evidentemente, quien piensa que los narcotraficantes y los homicidas deben de salir, por la vía de una amnistía, de las cárceles, y convivir con nosotros en las calles, es muy razonable que no le preocupe el tema del narcotráfico”, declaró en referencia a los dichos del candidato de la alianza Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.

Al término del evento, José Antonio Meade garantizó que de ganar la contienda, trabajará para combatir la impunidad, inseguridad y corrupción, a fin de tener un gobierno a la medida de cada persona.

“Hay claramente una molestia por impunidad en el país, por impunidad que es una raíz común de inseguridad y de corrupción y, por eso, ese combate a la impunidad y ese gobierno a la medida de cada quien será central en nuestra agenda de trabajo en la contienda electoral”, concluyó.