Presión por construir muro, como nunca antes, asegura Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que existe una presión “como nunca antes” por construir un muro fronterizo, por lo que la construcción de la barrera ya comenzó en San Diego.

“Se está creando una tremenda presión, como nunca antes, por el Muro Fronterizo”, escribió el mandatario a través de su cuenta de Twitter.

El magnate consideró que la presión es también para terminar con el “crimen asentado en las ciudades santuario”.

Las “ciudades santuario” son aquellas con políticas para limitar su colaboración con las autoridades federales de inmigración. Por lo general, implica que cuando un residente entra en contacto con la policía no se le pregunta por su estatus migratorio.

Acabar con las “ciudades santuario” fue una de las promesas de campaña de Donald Trump.

Trump precisó que la construcción del muro comenzó en San Diego, donde “la gente estaba presionando mucho por conseguirlo”. Finalmente, concluyó asegurando que los habitantes de esa ciudad pronto estarán protegidos.

Tremendous pressure is building, like never before, for the Border Wall and an end to crime cradling Sanctuary Cities. Started the Wall in San Diego, where the people were pushing really hard to get it. They will soon be protected!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de abril de 2018