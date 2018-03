Juana trabajaba en una institución del gobierno, pero mostrar su descontento con el régimen de Nicolás Maduro le costó el cargo. En Venezuela no conseguía empleo y sus hijos empezaban a padecer las consecuencias de la desnutrición. La desesperación la llevó a irse a República Dominicana.

“Mis hijos no podían comer aire y vivir en la calle. Es horrible acostarse en una cama con un hombre extraño. Hay días que me despierto llorando, me hace falta mi familia y añoro mi tierra, Venezuela”, confiesa la joven de apenas 31 años, que halló en la prostitución un oficio que le permitía mantener a su familia a distancia y tener el techo y la comida garantizada para ella.

Como Juana cientos de venezolanas han renunciado a sus empleos para dedicarse a la prostitución dentro de las fronteras y en el extranjero. Al principio el destino era Colombia —entre 2016 y 2017 llegaron seis mil 500 mujeres—, pero el conflicto con trabajadoras sexuales colombianas y la persecución de las autoridades migratorias las hicieron voltear a tierras más lejanas. Ahora trabajan en islas del Caribe, México y hasta España.

Las venezolanas se cotizan bien en el mercado sexual. “Soy dominicana, pero prefiero a las niñas de Venezuela. Y los clientes las prefieren. Probablemente porque están tan desesperadas por dinero que hacen cualquier cosa para hacerlos felices”, confiesa Liliana, dueña de un prostíbulo en Dominicana, al diario El Nuevo Herald.

Las trabajadoras sexuales cobran entre ocho y 13 dólares por noche. El salario mínimo mensual en la nación sudamericana es de 14 dólares al mes.

En México también son requeridas. En noviembre pasado elementos de la Policía Federal desarticularon una red internacional de trata con fines de explotación sexual. Durante el operativo fueron rescatadas 24 mujeres extranjeras, entre ellas, 10 venezolanas. Pero no todas corren con la misma suerte.

La Muñequita de Vitrina. Así era como llamaban a Kenni Mireya Finnol, una venezolana de 26 años que vino a México y trabajaba como prostituta para poder mantener a su familia. El 25 de febrero su cuerpo fue hallado cerca de una escuela, en Ecatepec. Tenía signos de tortura y su rostro, envuelto en cinta, había sido rociado con ácido. Kenni es la tercera venezolana, dedicada a la prostitución, que hayan sin vida en nuestro país.

Dentro de las fronteras la situación es similar. La coordinadora de la Fundación Amigos del Niño que Amerita Protección (Fundana), Ninoska Zambrano asegura que dentro de las barriadas populares del municipio Sucre, en Caracas, se ha detectado que “hay niñas que están siendo explotadas sexualmente a cambio de cantidades de comida”.

“Yo prefiero trabajar vendiendo mi cuerpo antes que ver a mi hija comiendo de la basura o que se acueste sin comer, porque eso sería muy triste”

Nancy

Prostituta venezolana

.

Nancy, la mujer de 30 años trabaja al oeste de Caracas, seis días a las semana, y cobra un dólar por cliente. Al final de la jornada junta 4 o 5 dólares.

La diáspora se ha disparado. Un millón del 1.6 millones que hay instalados legalmente en el extranjero hizo las maletas a partir de 2015, según la Organización Mundial para las Migraciones (OIM).

Emigrar, el sueño frustrado de las mascotas

Pocas son las mascotas venezolanas que logran seguir a sus dueños fuera del país, en busca de un mejor futuro. Según el veterinario Óscar Redondo, sólo entre cinco por ciento y ocho por ciento de los animales domésticos logran salir del país con sus dueños.

A muchos ciudadanos les genera un inefable dolor separarse de sus compañeros peludos. Incluso han retrasado sus planes de irse del país con la finalidad de intentar completar los costosos trámites para sacar a sus mascotas.

Perros, gatos, aves, peces, tortugas, conejos, hámsters, hurones, erizos, serpientes y hasta monos se separan de sus familias humanas para enfrentar un destino difícil, generalmente de abandono, pues las adopciones se han reducido debido a los costos de mantenimiento –de alimento y salud- que necesitan estos animales.

El principal requisito para que las mascotas puedan abandonar el país es que estén vacunadas, lo cual es difícil en la actualidad debido a la escasez de medicinas. “Las vacunas no se consiguen y cuando se encuentran el Insai las rechaza por ser de procedencia ‘irregular’; es decir, que no llegan a Venezuela por los canales convencionales”, explica el especialista.