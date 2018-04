Promete Anaya dar combate frontal a la violencia contra las mujeres

El candidato a la presidencia por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, se comprometió a destinar más recursos y apoyos a programas de salud, seguridad, agua potable y transporte público, así como un combate frontal contra los feminicidios y violencia contra la mujer.

“En caso de llegar a la Presidencia voy a ser implacable contra la violencia a las mujeres, se les va a respetar y no vamos a permitir que ganen menos que un hombre, y que se cumpla plenamente lo que establece la Ley Federa del Trabajo”, expresó.

Al reunirse en la Plaza Cívica de este municipio del Estado de México con habitantes provenientes de Coacalco, Nezahualcóyotl y Tultitlán, manifestó que México y Ecatepec no van por el camino correcto, donde, según él, pues corrupción se ha profundizado.

“Nos dicen que no hay médicos, ni citas para una consulta, ni recetas y nos dicen que no hay dinero, por lo cual me comprometo a cambiar esta situación, porque sin salud, se pierde todo, queremos salud de calidad para todos los mexicanos”.

Acompañado por los candidatos del Frente por México a distintos cargos de elección popular: Fernanda Pineda, Juan Zepeda, Josefina Vázquez Mota, Nora Orozco, Gabriel Días Magaña, Roberto Hernández, Gloria Hernández, Moisés López y Gerardo Sandoval, el abanderado presidencial criticó el desempeño de los gobiernos priistas.

En su discurso ante cientos de militantes del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, externó que los gobiernos priistas reiteran que no hay dinero para agua, y una vez más se lo “roban”.

La gente no puede vivir sin agua potable y esa será otra de mis prioridades que atenderé cuando llegue a la presidencia de la República, prometió.

“Ahí andan los priistas en sus camionetas, con celulares, con gastos de representación, seguridad personal y más burocracia, mientras el resto de la población no tiene para cubrir sus necesidades”, afirmó el candidato de la coalición Por México al Frente.

Anaya cortés manifestó que este cambio se va a lograr con el trabajo en equipo y afirmó que el país vive una de sus etapas más inseguras, en donde la delincuencia no reconoce edad ni género.

La inseguridad, dijo el panista, afecta a todos, por lo cual es necesario cambiar la estrategia con el fin de recuperar la paz y la tranquilidad.

Posteriormente en entrevista, expuso que el combate contra el crimen organizado se juzga por sus resultados y en este caso son muy pocos, ya que el primer bimestre de este año ha sido el más violento y en los últimos 10 años se ha triplicado este fenómeno.

Dio a conocer en ese sentido que su estrategia de combate a la inseguridad se basará en dos ejes fundamentales.

El primero de ellos, el de prevenir sus causas a partir de dar empleos y educación a los jóvenes; y el segundo, con sistemas de inteligencia y con sistemas de vigilancia modernos, con el fin de recuperar la paz y tranquilidad de los mexicanos.

