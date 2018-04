Propone Meade a candidatos sostener debates semanales

El candidato del PRI a la Presidencia llamó a aspirantes a estar a la altura de México; quien no quiere debatir, no merece gobernar, dijo

El candidato de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade, reiteró su llamado a los aspirantes a la Presidencia a sostener debates de manera semanal para que los electores conozcan las distintas ofertas políticas y puedan tomar una decisión informada.

“Reiterar una invitación, nuevamente, a todos los candidatos y a la candidata, a que no le saquen, a que hagamos un debate a la semana para que las familias contrasten no sólo quién tiene los cómos, sino quién le va a traer estabilidad a su vida y quién no. Quien no está dispuesto a debatir, no merece gobernar, yo sí estoy listo”, dijo.

“En esta elección se juega la forma como viviremos los próximos años y la forma como vivirán nuestros hijos. En esta campaña hemos buscado ser la campaña de las propuestas”.

El candidato del PRI a la Presidencia reiteró que ha documentado la evolución de su patrimonio al presentar su 7 de 7.

Expone siete compromisos de gobierno

Meade recordó siete de sus compromisos de campaña y los contrastó con las propuestas de AMLO.

“En mi gobierno la prioridad serán las mujeres; habrá educación de excelencia para nuestros hijos; educación, trabajo y negocio propio para todos los jóvenes; hospitales públicos al 100, para las familias”, mencionó.

El candidato del PRI aseguró que en caso de ganar la Presidencia ninguna niña o niño nacerá en pobreza extrema, además de que el combate a la inseguridad tendrá un enfoque integral, pues impulsará servicios de calidad, alumbrado y al menos un parque o espacio recreativo para cada colonia.

Meade lamentó que su contrincante de Morena, López Obrador, proponga la cancelación de la Reforma Educativa y del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Andrés Manuel seamos serios, te llamo a debatir, contrastemos cuál es el impacto real de tus ocurrencias y cuál el de mis propuestas en la calidad de vida de cada familia, porque eso es lo verdaderamente valioso, eso es lo que está en juego en la elección, y los ciudadanos tienen derecho a ejercer un voto informado.

“Conviene que todos estemos a la altura de lo que las y los mexicanos esperan de nosotros, invito a las y los ciudadanos a tomar nota de quiénes tienen integridad y congruencia para debatir y quiénes rehúyen a dar la cara ante la ciudadanía y confrontar sus ideas”, concluyó.

En al menos dos ocasiones anteriores, Meade ha retado a sus contrincantes a debatir, sin que éstos hayan aceptado.