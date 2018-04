Propuestas de AMLO envalentonan a delincuencia, asegura Meade

El candidato de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade, aseguró que la delincuencia se envalentona al escuchar las propuestas sin sustento de Andrés Manuel López Obrador.

De gira proselitista por Tamaulipas, se comprometió a recuperar la tranquilidad de las familias a través del combate decidido a los criminales y dijo que en su gobierno habrá cero tolerancia para quien viole la ley.

“Se envalentona la violencia cuando vemos al violento que es incapaz de condenarla, se envalentona la violencia cuando vemos que se le invita a participar en la política, se envalentona la violencia cuando somos compañeros de viaje de los violentos, y lo que estamos viendo con Andrés Manuel es que está dispuesto a ser compañero de viaje de los violentos, compañero de viaje de los que han traicionado la educación de los hijos y compañero de viaje de criminales y corruptos”, afirmó en declaraciones a los medios de comunicación.

En un encuentro con cientos de empresarios y representantes de la sociedad tamaulipeca, José Antonio Meade aseguró que “México debe cambiar, y debemos comenzar por cambiar la estrategia de seguridad, porque ésta ha fracasado. No podemos seguir siendo víctimas de los delincuentes, no podemos seguir siendo víctimas del miedo, no podemos ni debemos tolerar el nivel de inseguridad actual, que pone en peligro a nuestros hijos”.

“El tiempo de acabar con la inseguridad es ahora, no más violencia, vamos a construir un México de seguridad para todos. Como presidente, de tu seguridad me haré cargo yo, meteremos a la cárcel a quien la merece, no habrá ni tregua ni perdón, mucho menos amnistía para los delincuentes”, afirmó.

Dijo que su propuesta para combatir el crimen incluye: separar las funciones de seguridad en un nuevo organismo desvinculado de la Secretaría de Gobernación, duplicar el número de policías en el país, blindar las fronteras con tecnología para evitar que entren armas ilegales, así como la adopción de un único Código Penal en el país en los primeros 100 días de su gobierno, que dará igual castigo a quienes cometan el mismo delito.

Prevención, disuasión y castigo firme, serán los tres ejes de la estrategia para acabar con la impunidad e instaurar el imperio de la ley, agregó.

Además, refirió que, empezando por el presidente de la República, nadie gozará de ningún tipo de fuero en el país. “Cero corrupción y cero impunidad, nada ni nadie por encima de la ley, ese es mi compromiso, mi compromiso es con tu seguridad y la de tu familia, trabajaré por un México seguro, de paz y trabajo, de crecimiento y bienestar para todos, mantengámonos unidos”, indicó.

De igual forma, reiteró su solidaridad con los amigos y familiares de los estudiantes de cine asesinados cobardemente en Jalisco. “Mi solidaridad, asimismo, con quienes en Tamaulipas y en todo el país, todos los días sufrimos el dolor y las consecuencias de una violencia a la que podemos y debemos poner fin”, señaló.

También escuchó las inquietudes de integrantes de la sociedad, como la señora Nora Elia, quien afirmó que la sociedad tamaulipeca requiere seguridad y apoyo a mujeres trabajadoras. En respuesta, les dijo que se darán apoyos específicos y se revisará el marco tributario en la frontera.

Más tarde, en la explanada del Centro de Convenciones Mundo Nuevo, tuvo un encuentro con más de 5 mil simpatizantes, en el que afirmó que su campaña tiene como ejes a la mujer y a los jóvenes, por lo que su gobierno dará atención especial a estos sectores, para dar a Tamaulipas y al país un rumbo hacia el desarrollo.

El candidato de la coalición Todos por México, señaló que esta entidad es la puerta de México, puerto y frontera, un estado petrolero, productor agrícola y con importante industria manufacturera. Sin embargo, reconoció que tiene un problema de inseguridad y en materia de atención a necesidades sociales.

Finalmente, recordó que el eje de su campaña incluye siete compromisos que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas, entre los que destacan: la incorporación plena de la mujer en el desarrollo del país, a través de salarios justos, equidad de género y créditos a la palabra; el establecimiento de guarderías de tiempo completo y casas de día para los adultos mayores; educación de excelencia, acceso a un sistema de salud de calidad y apoyo a los jóvenes con cobertura universal a la preparatoria, becas de estudio y crédito para emprendedores.

cms