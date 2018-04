Puigdemont sale de la cárcel en Alemania tras pagar fianza

El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, abandonó hoy la prisión de Neumünster, en el norte de Alemania, a la que ingresó el 25 de marzo tras ser detenido en aplicación de una orden dictada por España.

Puigdemont salió del centro penitenciario acompañado de sus abogados poco antes de las 14.00 horas, tiempo de España, luego de pagar la fianza de 75 mil euros que le impuso ayer la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein para dejarlo en libertad.

Tras salir de la cárcel, Carles Puigdemont pidió al gobierno español iniciar el diálogo sobre Cataluña.

“Ha llegado el momento del diálogo. Las autoridades españolas no tienen ninguna excusa para no iniciar el diálogo(…) Hemos pedido diálogo durante años y obtenido como respuesta solamente violencia y represión”, dijo el ex presidente catalán.

Puigdemont también exigió la “inmediata puesta en libertad” de los nueve independentistas catalanes detenidos en España.

“Tener a presos políticos en la Unión Europea es una vergüenza” Carles Puigdemont, expresidente de Cataluña

El expresidente debe permanecer en Alemania bajo control judicial mientras la justicia del país estudia un posible procedimiento de extradición a España por malversación de fondos públicos, después de descartar el delito de rebelión.

Una veintena de simpatizantes y el empresario catalán Josep María Matamala, amigo personal del expresidente de Cataluña, acudieron a la prisión para acompañar a Puigdemont, quien agradeció las muestras de apoyo y solidaridad recibidas durante los últimos días.

