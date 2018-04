Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, respondió a Carlos Slim, quien definió el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) como una de las obras “nunca antes vistas” que si lo considera un buen negocio, entonces lo haga con su dinero.

“No es negocio para los mexicanos, lo es para un pequeño grupo… ese aeropuerto por lo bajo va a costar 300 mil millones de pesos… si es un buen negocio, pues que lo haga con su dinero.

“Si lo hace con su dinero se le puede dar la concesión, si él considera que es buen negocio, que lo constituya con su dinero y se le da la concesión”, dijo.

El tabasqueño añadió incluso que sus adversarios están utilizando al empresario en su contra.

“Lo están utilizando para tratar de contrarrestar el avance de nuestro movimiento, pero no les va a funcionar. La gente ya decidió que no va haber corrupción en México y ya decidió acabar con el bandidaje oficial.

“Seguramente le pidieron que saliera a dar esa conferencia, seguramente (el Presidente Enrique) Peña o Carlos Salinas, pero no me preocupa mucho, no tengo pleito con él ni con nadie y es amor y paz”, afirmó.

Añadió que él convencerá a empresarios y contratistas para cancelar el proyecto del NAIM y en su lugar, construir uno en Santa Lucía, Estado de México.

Al término de un mitin realizado en San Luis Río Colorado, Sonora, el tabasqueño propuso un diálogo en el que participen cinco integrantes del Gobierno federal, cinco del sector empresarial y cinco morenistas, quienes promueven la obra en la base aérea militar: “Seríamos 15 y ahí aclaramos el asunto”.

Así mismo, señaló que subió a Facebook una caricatura, donde se explica por qué no es viable el proyecto.

“Subí esa historieta al Facebook, la hicieron especialistas ingenieros de la UNAM, con el apoyo de caricaturistas, para explicarlo, porque hace falta mucha información”, indicó.