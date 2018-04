El que le rehúye a debatir, no está preparado para gobernar, sentenció el candidato a la Presidencia por PRI, PVEM y PANAL, José Antonio Meade, quien lamentó que a 11 días del arranque de campañas sus contrincantes le hayan dado la vuelta a su reto para confrontar ideas y propuestas.

“Cualquiera que rehúya a la posibilidad de debatir, no está preparado para gobernar. Todos quienes quieren aspirar a gobernar deberían de ser capaces de defender sus ideas, y quien se esconde a través de descalificaciones o de adjetivos fáciles para rehuir a la responsabilidad ciudadana de debatir, de presentar, de confrontar, de defender, esconde muy en el fondo el hecho de que las ideas, o no las puede defender o no las tiene”, dijo el exfuncionario federal tras su encuentro con los obispos en la Conferencia del Episcopado Mexicano.

El Dato: A la Asamblea Plenaria de la CEM fueron convocados los candidatos a la Presidencia para dialogar con alrededor de 150 obispos, y otros integrantes de la Iglesia Católica.

El cinco veces secretario de Estado externó que las propuestas más preocupantes son las del candidato a Los Pinos, Andrés Manuel López Obrador:

“Preocupa, por ejemplo, una política de seguridad que convoque a la amnistía, esa política de amnistía es una política que es la que verdaderamente pone en riesgo, no solamente la integridad y la campaña, es una política que pone en riesgo a las comunidades a donde plantea Andrés Manuel regresar a los criminales, después de haberlas afectado severamente”.

Enfatizó que, aunque al tabasqueño y al candidato presidencial por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, hayan rechazado en más de una ocasión debatir con él, la confrontación de ideas es inevitable.

“Es inevitable el debate y es inevitable el contraste de las ideas, por más miedo que le dé a Andrés, por falta de ideas y por falta de capacidad para defenderlas, estamos convocados a debatir”, dijo en alusión al debate que sostendrán los presidenciales el próximo 22 de abril.

Agregó que “lo ideal sería que el debate se diera con mayor frecuencia, que tuviéramos un espacio de dialogo que implicara que economizáramos en el gasto en las campañas, y que nos concentráramos sobre todo en los debates”.

Precisó que en una campaña lo que es prioritario es el contraste de ideas y propuestas para que los ciudadanos sepan a quién elegir.

“Ya empezaron las campañas, ahora sí podemos contrastar. Y ahora sí estamos viendo cómo las pocas propuestas que ha puesto sobre la mesa preocupan”, señaló José Antonio Meade.

Ejes de gobierno

Meade presentó los 7 temas que enmarcan su proyecto.

La mujer. Educación de calidad. Jóvenes (educación, trabajo, y negocio propio). Hospitales públicos al cien por ciento. Esfuerzo para que ningún niño o niña nazca en pobreza extrema. Combate a la inseguridad con un enfoque integral. Encuestas para identificar las necesidades de cada familia y se integre un programa de gobierno denominado Avanzar Contigo.

Reunión con la Conferencia del Episcopado

Día 15