Quiere Trump hasta 4 mil efectivos en frontera mientras no haya muro  

El presidente Donald Trump dijo el jueves que quiere enviar entre 2 mil y 4 mil efectivos de la Guardia Nacional a la frontera con México.

Es la primera vez que Trump da una cifra estimada de efectivos a movilizar a la frontera. En el avión oficial, se le preguntó sobre el costo y el presidente respondió que el gobierno estaba trabajando en esto.Trump dijo que planea mantener a la Guardia Nacional en la frontera hasta que “se construya una buena parte del muro”.

El dato:

Entre 2006 y 2008, el expresidente George W. Bush envió 6 mil 400 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera, quienes sólo realizaron tareas de apoyo para que los agentes federales tuvieran tiempo de enfocarse en la seguridad fronteriza.

Más temprano, por quinto día consecutivo, el presidente Donald Trump eligió una vez más a México como el blanco de sus tuits matutinos, pero en esta ocasión elogió las “fuertes leyes migratorias del país”.

Tras varios días de ataques en Twitter, el mandatario estadounidense aplaudió la disolución de la caravana de inmigrantes centroamericanos en Oaxaca.

En un tuit, el presidente estadounidense expresó que de este modo se evitó una “escena gigantesca en la frontera”

The Caravan is largely broken up thanks to the strong immigration laws of Mexico and their willingness to use them so as not to cause a giant scene at our Border. Because of the Trump Administrations actions, Border crossings are at a still UNACCEPTABLE 46 year low. Stop drugs!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 5, 2018