Rachel Weisz y Daniel Craig en espera de su primer hijo

La actriz Rachel Weisz y su esposo, el actor Daniel Craig, están esperando un bebé, el primero en común de la pareja que contrajo matrimonio hace siete años.

Rachel Weisz lo dio a conocer en una entrevista en The New York Times en donde agregó “lo enseñaré pronto. Daniel y yo estamos muy felices. Vamos a tener un pequeño humano. No podemos esperar para conocerlo. Es todo un misterio”.

La protagonista de “La Momia” ya es madre de un niño de once años llamado Henry a quien tuvo junto al director Darren Aronofsky, el que fuera su pareja durante casi una década.

Poco después de concluir esa relación, no tardó en embarcarse en un nuevo romance con Craig, a quien le unía una amistad desde hace años que no hizo más que estrecharse cuando rodaron juntos “Detrás de las paredes” en 2010.

Aunque la película de terror fue un rotundo fracaso y ellos se negaron incluso a participar en su promoción tras quedar muy decepcionados con el montaje final, ese proyecto sirvió al menos para que comenzara la bonita historia de amor que acabó dando pie a una discreta boda en 2011.

Por su parte, el actor británico que interpreta al agente 007 también tiene otro hijo, en su caso una joven de 25 años llamada Ella, fruto de su primer matrimonio con Fiona Loudon.

Tanto Daniel como Rachel se han caracterizado siempre por su carácter excepcionalmente privado.

En las pocas ocasiones en que ella se ha animado a hablar de cómo es estar casada con todo un sex symbol, siempre ha sido para restar importancia al hecho de que su marido sea el encargado de dar vida a James Bond y para pintar una imagen de total normalidad de su vida en común.

“No creo que el mío sea un matrimonio particularmente excepcional, aparte del hecho de que estamos en el ojo público”, explicaba recientemente en una entrevista al suplemento ES, alegando que en todo caso lo sorprendente es que ella accediera a pasar por el altar con Craig.

“A nivel personal nunca pensé que fuera a casarme, nunca fue una de mis ambiciones. Más bien al contrario. Jamás conseguía sentirme identificada con las comedias románticas, en las que casarse parecía ser el único objetivo. Y entonces sucedió, de manera natural, en un momento de mayor madurez para mí”.

