Ratifican a Díaz de la Torre

› Con la porra: “Juan, amigo, el SNTE está contigo”, anoche votaron casi 4 mil profesores que fungen como delegados en todo el país y, con una mayoría abrumadora, ratificaron como dirigente del magisterio a Juan Díaz de la Torre. Así, dejan claro que ellos son los únicos autorizados para hablar por los maestros y no la familia de la exlideresa que busca hacer ruido donde no lo hay.

Del Mazo cumple con tarjeta rosa

› A sólo 5 meses de que inició su mandato, el gobernador del Edomex, Alfredo del Mazo, ya pone en marcha esta misma semana el programa Salario Rosa, que fue su principal promesa de campaña. Con ello Del Mazo les cumple a las mujeres mexiquenses de escasos recursos, que tendrán un apoyo económico de dos mil 400 pesos bimestrales para desahogar sus gastos.

El llamado de la CNDH

› Vaya jalón de orejas les dio el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, a algunos precandidatos, pues les criticó que, en lugar de anteponer un debate nutrido y propuestas, se vayan por los ataques y las diatribas. Por ello les pidió que en la etapa que se avecina de campañas haya concordia y eleven el nivel para que el ciudadano pondere su voto.

Si rebasan tope de gastos, anulan elección

› Por cierto, los candidatos también deben portarse bien en sus cuentas ante el INE y para que no digan que no se les avisó, el Tribunal Electoral ya determinó que la elección podrá ser anulada cuando se tenga acreditado un rebase de tope de gastos de campaña en un 5% del monto total autorizado y ello implica no entregar tarde ni mochos sus informes financieros.

Crecimiento consistente

› La buena noticia salió ayer de la Secretaría de Hacienda, que comanda José Antonio González Anaya, al informar que ya son 32 trimestres consecutivos de crecimiento económico para México. El funcionario dejó en claro que ese logro es fruto de la estabilidad macroeconómica alcanzada en los últimos años y de las decisiones y políticas prudentes de Luis Videgaray y José Antonio Meade.

Sólo 2 tribus llevan mano en CDMX

› En la CDMX la lucha por las candidaturas está concentrada sólo en 2 corrientes del PRD: Vanguardia Progresista, de Héctor Serrano, y ADN, de Héctor Bautista; pues Nueva Izquierda ni pinta y Foro Nuevo Sol literalmente desapareció en la capital, ya que la fuerza de Vladimir Aguilar, quien representa esa expresión, está en crisis y su incipiente liderazgo quedó vulnerado.

Distinguen a Heliodoro Díaz

› Quien fue distinguido con el reconocimiento “Lealtad y Servicio a México” de parte de la Asociación Nacional Revolucionaria, General Leandro Valle de Oaxaca, fue Heliodoro Díaz Escárraga, titular de la Coordinación de Protección Civil de esa entidad. Y es que el oaxaqueño tiene una extensa experiencia en el servicio público desde hace más de 20 años.