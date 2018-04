Reaparece Calderón

›Quien reapareció en una entrevista de televisión en vivo fue el expresidente Felipe Calderón, que se le fue duro y a la cabeza a Ricardo Anaya, pues lo menos que le dijo fue “deshonesto” por estar involucrado en irregularidades en su patrimonio. Cinco años y cuatro meses después de dejar Los Pinos, Calderón afirmó que Margarita Zavala sí tiene calidad moral y que Anaya está “tocado”, ya que no ha podido aclarar los escándalos que lo involucran en operaciones de lavado de dinero.

Sheinbaum planta a deudos

›Aunque la candidata a la Jefatura de Gobierno Claudia Sheinbaum se comprometió con los padres de los niños que murieron en el Colegio Rébsamen a recibirlos en una audiencia de conciliación para entregarles la documentación que no ha transparentado de los permisos en la escuela, ayer los volvió a dejar plantados y ni un representante de la delegación Tlalpan llegó. Eso sí, mandaron un oficio aclarando que tenían “carga de trabajo”.

INE complica revisión a Ríos Piter

›El todavía aspirante a candidato independiente a la Presidencia Armando Ríos Piter nada más no puede avanzar en la revisión de sus firmas en el INE. Y aunque el Tribunal ordenó al árbitro darle 10 días de audiencias, El Jaguar ya documentó que no le han brindado las condiciones para hacerlo; entre burocracia que no llega temprano, equipos de cómputo inundados e inservibles al grado de que ni el director jurídico del Instituto lo ha podido auxiliar. ¿Así cómo?, preguntó.

El desafío de Usabiaga

›Auna reunión de empresarios con José Antonio Meade llegó el exsecretario de Agricultura Javier Usabiaga y no descansó hasta pedir la palabra. Cuando le pasaron el micrófono lanzó una decena de virtudes al candidato a la Presidencia, de quien destacó su integridad como persona y funcionario, pero fue más allá: “estas palabras me van a costar la expulsión de mi partido, pero me importa más mi país que mi partido”, dijo el casi expanista.

Duarte quería vetar a Sarmiento

›Ahora sí ya quedó planchado el formato para el primer debate de los presidenciables el próximo domingo, pero lo que llamó fuerte la atención ayer en la sesión del Consejo General del INE es que el representante de Morena, Horacio Duarte, buscaba vetar al periodista Sergio Sarmiento porque algún día escribió una columna contra AMLO e incluso pidió conocer antes las preguntas.

Reciben a huevazos a expriista

›Ya encarrerados en plena campaña electoral, la violencia física y verbal se sigue expandiendo y hasta parece normal día a día. Al menos así lo hizo ver casi un centenar de militantes de Morena en Coahuila, que recibió a huevazos a su candidato a la alcaldía de Piedras Negras, Claudio Bres. Su molestia: ya fue edil dos veces y por el PRI, por eso no les gustó la designación.