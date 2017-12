Daniel Andrade Zurutuza, presidente del Partido Encuentro Social (PES) en Hidalgo, aseguró que no están de acuerdo con la coalición que la dirigencia nacional firmó con Morena, pues no corresponde con sus principios, por lo que no apoyarán los eventos de esa organización política y adelantó que buscarán una alianza con el Revolucionario Institucional.

“Ustedes han visto el comportamiento de cada una de las fracciones en Hidalgo, nosotros no coincidimos en esa forma y manera de pensar y fue lo que nosotros manifestamos desde que estuvimos en las diferentes sesiones del Congreso. Nosotros estamos de acuerdo en acudir solos y con un candidato propio y no con las ideas de Andrés Manuel López Obrador… serán 108 mil votos que perderá Morena y que son los que representa el PES en la entidad”, dijo a La Razón.

En el tema de diputaciones federales y senadurías, añadió que se mantienen firmes a acudir solos; sin embargo, adelantó que para las elecciones locales podrían hacer alianzas con alguna otra fuerza política como el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El Dato: El partido Encuentro Social es un instituto político fundado en 2006 como órgano estatal en Baja California. Tiene una ideología conservadora.

“Estamos abiertos a participar en coalición, pero la mejor propuesta es la que vamos a apoyar. Vamos a ver quién queda al final de las precandidaturas y en el tema local se podría concretar una alianza con el PRI”, indicó.

El líder estatal aseguró que no es un berrinche llevar la contraria e ir de manera solitaria en Hidalgo e incluso ya entabló una conversación con su dirigente nacional, Hugo Eric Flores, para manifestarle su inconformidad de ir en coalición con Morena.

“No es un berrinche, no es rebeldía ni disidencia, simplemente no coincidimos en los lineamientos de la dirigencia nacional y como dirigencia estatal es nuestra responsabilidad continuar con lo que hemos trabajado en el año”, afirmó.

Cuestionado sobre la primera ruptura del PES tras la firma que pactó con Morena, Flores negó que se trate de un quiebre en el partido al señalar que fue una decisión que ya habían tomado desde la semana pasada, pero que apenas la dieron a conocer.

“Decidimos que en ese estado (Hidalgo) no habrá coalición y no es un tema de fuerza, es un tema de unidad y de fuerza, nosotros queremos seguir siendo un partido muy consolidado”, manifestó.

Flores reiteró que la alianza con Morena y el Partido del Trabajo (PT) se llevará a cabo en 298 de los 300 distritos electorales y en 62 de las 64 candidaturas al Senado, por ello “no es un tema de fuerza sino de unidad” y quedan fuera Nayarit e Hidalgo.

Desde que se anunció la coalición con Morena el líder petista ha afirmado que no cambiarán de ideología ni principios; sin embargo, hace tres días indicó que no existen diferencias políticas entre su partido y el del tabasqueño.