Tras el reto que hizo el candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, a sus adversarios para debatir sobre sus situaciones patrimoniales e inmobiliarias, Andrés Manuel López Obrador rechazó la propuesta y respondió que no caerá en “provocaciones” ni va a “testerearlos” ni a “polemizar”.

“De una vez les digo que no voy a caer en ninguna provocación, no me voy a enganchar en ningún debate, no me voy a enojar. Mis asesores de los pueblos de México me están recomendando que no me enoje”, dijo y reiteró que con él todo “será amor y paz”.

En su gira de campaña presidencial en Santa Catarina, Nuevo León, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia sostuvo que si el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) lo convence sobre la viabilidad de construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en el lago de Texcoco, cederá en la realización de la obra.

“Desde luego. ¿Qué es lo que conviene más a la nación, a México? Nosotros sostenemos que construir el aeropuerto en Texcoco es un gran socavón, un monumento a la corrupción”, respondió al ser cuestionado si reculará sobre su propuesta.

El tabasqueño propuso que la mesa de discusión sobre el NAIM esté integrada con 15 técnicos de la coalición Juntos Haremos Historia, del gobierno federal y del Consejo; es decir, cinco por cada grupo.

“Si ellos sostienen que es viable construir el aeropuerto en el lago de Texcoco, entonces tendrían que demostrarlo, tendrían que convencer a los técnicos que sostienen que es inviable esa obra, porque se escogió el peor lugar en el Valle de México: hay hundimiento de alrededor de un metro por año en esa zona”, declaró.

Además, sugirió que en el debate se den a conocer los contratos que se han otorgado, a qué empresas se les han dado y cuándo finalizará la obra. “Están hablando que se terminaría a finales del próximo sexenio; a nosotros nos va a tocar estar pagando los compromisos que se están haciendo por anticipado”.

“Que no vayan a salir con evasivas porque son buenos para hacerse los obsesos, señaló al agregar “vamos a esperar a que haya una respuesta en este sentido”.