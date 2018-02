El precandidato por la coalición Todos por México, Ricardo Anaya Cortés, aseguró que los señalamientos que lo implican en una presunta triangulación de recursos para el enriquecimiento de empresarios queretanos, a través de la Fundación por más Humanismo AC, es parte de “una guerra sucia” orquestada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Ya empezó la guerra sucia y desde aquí, desde Papantla, de donde son los voladores de Papantla, yo les digo a los priistas, que están haciendo esta guerra sucia, que los vamos a mandar a volar”, señaló durante una gira por el estado de Veracruz.

El Dato: El nuevo spot del PRI es protagonizado por Ricardo Anaya. En el video, el panista define a Meade como “un mexicano del que nos sentimos profundamente orgullosos”.

A través de un comunicado de prensa, Ricardo Anaya aclaró que La Fundación por más Humanismo AC jamás recibió un solo centavo de recursos públicos, y que esta asociación civil siempre actuó apegada a derecho y sin fines de lucro.

“Yo no recibí absolutamente ningún beneficio económico de las actividades de la fundación. La guerra sucia no nos va a detener. El PRI está desesperado y ya no sabe qué hacer para levantar la campaña en ruinas de su precandidato”, apuntó.

También citó que, “la Fundación por más Humanismo AC” y el PAN, ambos presididos por José Luis Báez Guerrero, tomaron las decisiones de comprar un inmueble en una ubicación más próxima al centro de la ciudad de Querétaro. Este inmueble es la actual sede del Comité Directivo Estatal del PAN. Así como liquidar la fundación”.

“Toda vez que ya se había cumplido el objeto principal para el cual originalmente había sido creada: que el PAN contara con una sede propia. Es por ello que se procedió a vender el único activo de la fundación (el inmueble inconcluso), y se pagaron todos los pasivos (deudas derivadas de la compra del terreno y la construcción).

El aspirante presidencial de Acción Nacional destacó que la Fundación por más Humanismo AC no aparece en su declaración “3 de 3” debido a que, cuando la presentó, “ya había transcurrido más de un año y medio de mi separación de la mencionada asociación civil”, añadió.

Al encabezar un acto público junto con el también precandidato, Miguel Ángel Yuñes Márquez, advirtió a los ciudadanos de los candidatos “charlatanes” que tratarán de engañar al pueblo de Veracruz.

“Hay que tener mucho cuidado porque no basta con ganarle al PRI, van a venir aquí una serie de charlatanes, candidatos falsos que vienen a prometer que todo va a cambiar, pero no nos dicen cómo le van a hacer para cambiar las cosas”, expresó Anaya.

Apuntó que se logrará el cambio en el país, por lo que el próximo primero de julio también la coalición ganará la gubernatura del estado. “Sigamos en Veracruz con este cambio que ustedes han realizado. Amigas, amigos, vamos juntos, con determinación, con fuerza, coraje y esperanza. Trabajaremos del lado de la gente, y gobernando con honestidad. Vamos a luchar por un futuro mejor”, añadió.