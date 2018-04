Rechaza Presidencia diálogo entre EPN y Slim sobre NAIM

Tras asegurar que el presidente Enrique Peña Nieto jamás tuvo comunicación con el empresario Carlos Slim sobre el tema del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, el vocero del Gobierno Federal, Eduardo Sánchez, insistió en que la obra es una “magnífica decisión”.

Durante la conferencia de prensa en la que presentó la iniciativa de reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología, en la Residencia Oficial de Los Pinos, calificó las declaraciones que sobre este tema hizo el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador como “noticias falsas”.

“hemos hecho todo lo posible para demostrar –y lo hechos logrado—que ese aeropuerto es una buena idea para México, que es algo que va a ayudar a millones de mexicanos a mejorar sus condiciones de vida, pero contra la mala fe no hay argumento posible” Eduardo Sánchez Vocero de la Presidencia

Llama la atención, dijo Eduardo Sánchez, que ante la argumentación sólida del empresario Carlos Slim sobre la conveniencia evidente de construir el Nuevo Aeropuerto de México venga la descalificación personal.

“Los detractores no lo han podido tocar ni con el roce más leve de un argumento débil y no lo han podido hacer simplemente porque no lo tienen. Esto confirma que la decisión de construir el nuevo aeropuerto es una magnífica decisión”, aclaró.

El nuevo aeropuerto, insistió, beneficiará a millones de mexicanos, va a colaborar con el crecimiento económico del país y ésa es una verdad a prueba de descalificaciones personales.

Ya se ha demostrado la absoluta transparencia en torno a la construcción del aeropuerto, subrayó al señalar que cualquier persona, desde cualquier parte del mundo, puede conocer a detalle todos los contratos.

Además, hemos mostrado estudios aeronáuticos que indican que el mejor lugar para construir el nuevo aeropuerto es precisamente en donde se está llevando a cabo, se han traído expertos aeronáuticos, de líneas aéreas, de tráfico aéreo para demostrar la inviabilidad de otra opción.

El vocero presidencial dejó en claro que para conocer la pertinencia del nuevo aeropuerto “hemos hecho la convocatoria para todos los ciudadanos”, pues el fin es que las personas puedan formarse un juicio certero y fundado sobre la conveniencia del nuevo aeropuerto.

Insistió en que están disponibles los estudios, contratos, fallos; “prácticamente cualquier puede ver los sellos y ha habido casi unanimidad sobre la conveniencia”.

Respecto al financiamiento de la obra, aseguró que ese aspecto es otra de sus ventajas, pues prácticamente es autofinanciable, porque se construye con la Tarifa de Uso de Aeropuerto que pagan los pasajeros.

Otra parte más proviene de los inversionistas privados, pero prácticamente es autofinanciable y “hasta desde ese punto de vista es conveniente”.

