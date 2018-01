Rechaza Zepeda falta de apoyo de gobernadores panistas a Javier Corral

El líder blanquiazul se refirió a la asistencia de 3 de 12 gobernadores al Consejo Nacional del PAN; el tema no estaba en agenda, argumenta

Damián Zepeda, líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), descartó que exista una falta de apoyo por parte de gobernadores panistas al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y su investigación por posible corrupción contra César Duarte, su antecesor.

“No lo veo así hubo un apoyo unánime por parte del partido en apoyo a la lucha contra la corrupción”

En entrevista con Carlos Loret de Mola, en Despierta, el líder blanquiazul se refirió a la presencia de sólo tres de 12 gobernadores al Consejo Nacional del PAN que se llevó a cabo el sábado pasado.

Damián Zepeda aclaró que el tema Chihuahua no estaba contemplado en la agenda del Consejo, y en su mensaje ante militantes del PAN; sino que Javier Corral solicitó la palabra, pero no por ello los demás gobernadores no respaldan a Corral.

Asimismo, dijo que la investigación por corrupción contra César Duarte, no es parte de la campaña del precandidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya, al mismo tiempo que solicita que se retome el diálogo institucional entre el gobierno Federal y el de Chihuahua para aclarar lo de la entrega de recursos.

“… Los ingresos es porque la ley lo marca, se dan los recursos por fórmula, hay un convenio, se canceló, ah bueno, hay que aclararlo, que la investigación siga su curso…”

Por último, dijo que el precandidato del Frente, Ricardo Anaya, va adelante en todas las encuestas y reiteró que es la mejor opción para ser presidente de México, además de que AMLO es el rival a vencer.

