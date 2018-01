El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que desde ayer por la mañana el joven Marco Antonio Sánchez, recibe atención psiquiátrica y que el menor es valorado con la finalidad de saber si está en condiciones de rendir una declaración.

“Fue llevado esta mañana (ayer) al Hospital Psiquiátrico de la Ciudad de México, para hacerle una valoración y posterior a esto, Marco Antonio pueda rendir su declaración y contar qué fue lo que vivió”, dijo el mandatario capitalino en conferencia de prensa.

Por su parte, el procurador General de Justicia local, Edmundo Garrido, informó que, posteriormente, el menor fue llevado al Hospital Pediátrico Infantil en la capital, con la misma finalidad de valorar si está listo para declarar ante las autoridades.

El Dato: Estudiantes de la Prepa 8 de la UNAM realizaron un paro en el plantel para exigir que se esclarezca el caso de su compañero, quien fue ubicado ayer en el Edomex.

Mancera Espinosa reiteró que derivado de los videos de las cámaras del C5, se comprobó que el estudiante de la Preparatoria Número 8 de la UNAM no fue víctima de desaparición forzada, como calificó en su queja la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y otros organismos, ya que fue puesto en libertad e, incluso, caminó por las calles del Estado de México.

“Está muy claro el tipo penal y está muy claro lo que dice la desaparición forzada: es ocultamiento, retención, eso es desaparición forzada, no una persona que deambule libre como lo observamos en las cámaras, de cualquier manera la calificación corresponde a la Procuraduría General de Justicia en su investigación”, explicó.

El Jefe de Gobierno recordó que el menor fue presentado ante la Justicia Cívica del Estado de México y que, derivado de no tener parte acusadora, y al no encontrar alguna falta administrativa, no había motivos para que continuara ahí.

“El Juzgado Calificador, cuando los policías lo ponen a disposición, no encuentra que se haya cometido alguna falta administrativa y es por eso que se retira”, mencionó.

Mancera indicó que la única certificación que hasta el momento se tiene es que el joven presenta lesiones que no dejan cicatriz y que hay indicios de un forcejeo, sin embargo aseguró que hay que dejar que continúe la investigación para corroborar los hechos.

“La única certificación que se puede hacer en este momento es la certificación que corresponde a las huellas que presenta el rostro, son lesiones que no dejan cicatriz perpetua, no son lesiones que comprometan algún órgano. Esa es la clasificación médica al día de hoy y esto es lo que vamos a seguir analizando”, aseguró el mandatario.

También detalló que ya existen dos carpetas de investigación abiertas: “de cualquier manera, asuntos internos y la propia Secretaría de Seguridad Pública estarán analizando todo esto.

“Todo se revisa, cada una de las actuaciones que se realizaron e independientemente de que él haya aparecido, es un caso donde las dos carpetas de investigación deben ser agotadas y concluidas”.