Reclama México a Trump por comparar a migrantes con animales

El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, presentó ante el Departamento de Estado de Estados Unidos una nota diplomática de protesta por las declaraciones del presidente Donald Trump, en relación con los migrantes.

La nota, entregada por la Embajada de México en Washington, establece que las afirmaciones del mandatario estadounidense son absolutamente inaceptables, ya que generan un clima adverso para los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, independientemente de su situación migratoria.

El @gobmx, a través de la @SRE_mx, presentó ante el Departamento de Estado de Estados Unidos una nota diplomática de protesta por las declaraciones emitidas el pasado miércoles por el Presidente Donald Trump, en relación con los migrantes. #Comunicado ✍🏻 https://t.co/PHSKXg48pr pic.twitter.com/bsasVC2Be2 — SRE México (@SRE_mx) May 18, 2018

Subraya que las aseveraciones del presidente Trump son contrarias al respeto a los derechos humanos y vulneran el principio de responsabilidad compartida que debe regir a la relación bilateral.

El dato:

El miércoles, durante una reunión con dirigentes republicanos de California, Trump dijo que los migrantes no son personas, sino animales, “tenemos un montón de gente entrando al país, o tratando de entrar, y a muchos de ellos los detenemos. Ustedes no podrían creer lo mala que es esa gente, no son siquiera personas, son animales”.

Aclara Trump: “hablaba de pandilleros”

Luego de la desaprobación de diversos actores políticos, tanto en Estados Unidos como en México, el presidente Donald Trump aseguró que llamó “animales” a los miembros de la pandilla MS-13 y no a los migrantes indocumentados; además, reprochó que los medios que reprodujeron sus palabras la noche del miércoles “se equivocaron”.

“Usted sabe que me estaba refiriendo a la pandilla MS-13 que entran (al país). Estaba hablando de MS-13. Si ve un poco más adelante el video verá eso. Estoy sorprendido que me haga esta pregunta porque la mayoría de la gente lo entendió de manera correcta”, dijo a un reportero que lo cuestionó.

kl