Recuerda Anaya a Meade que el PRI bloqueó eliminación del fuero en el Senado 

El candidato de la coalición Por México al Frente a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, solicitó al abanderado de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, “pasar del dicho al hecho”, en términos de la iniciativa para eliminar el fuero constitucional.

En rueda de prensa, recordó que esa iniciativa se aprobó en su momento en la Cámara de Diputados, “la minuta llegó al Senado, y en el Senado el PRI y sus aliados se encargaron de bloquearla”, aseguró.

“Sería bueno primero que reconozcan que eso ya se había aprobado en la Cámara se Diputados, que ellos lo bloquearon en el Senado”

Ricardo Anaya

Candidato a la presidencia de México

La invitación al PRI, dijo, es que en lugar de dar discursos, dé los votos que se necesitan en el Senado de la República para hacer realidad una iniciativa que se ha venido empujando desde hace muchos años.

Por otra parte, Anaya Cortés dijo que no es facultad de un organismo empresarial definir si la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México continúa o no, sobre todo cuando la obra está en curso y se han erogado importantes recursos públicos.

Consideró más importante la revisión de los contratos para asegurar que no haya corrupción y conocer si cumplen con los estándares de transparencia a nivel internacional.

Ello, luego de la convocatoria del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a una mesa técnica a la que estarían invitados los candidatos presidenciales, en aras de brindar certidumbre jurídica a las inversiones.

“Francamente no coincido con esa convocatoria que se ha hecho. Me parece más bien que deberíamos todos ajustamos a lo que dice la ley y en el caso específico de esta obra nuestra posición es muy clara: no debe estar a discusión si la obra debe continuar”, dijo.

Anaya Cortés consideró como un disparate el pretender dar marcha atrás a esa obra que sí se requiere para el país, por lo que sería absurdo perder los recursos que ya se han erogado “por el capricho de una persona”.

kml