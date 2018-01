“Recuérdame”…”Coco”se lleva dos nominaciones al Oscar 2018

“Coco“, la película de Pixar inspirada en el Día de Muertos de México, recibió dos nominaciones a los Oscar en las categorías de mejor filme animado y mejor canción original por “Recuérdame”, anunció la Academia de Hollywood.

En el apartado de mejor película de animación, “Coco” competirá por la estatuilla con “The Boss Baby”, “The Breadwinner”, “Ferdinand” y “Vincent”.

La canción “Recuérdame”, compuesta por Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez para “Coco”, se las verá con “Mighty River”, de “Mudbound”; “Mystery Of Love”, de “Call Me by Your Name”; “Stand Up For Something”, de “Marshall”, y “This Is Me”, de “The Greatest Showman”.

El dato

“Coco” se presenta en la carrera de los Oscar con grandes opciones ya que, a su éxito comercial y de crítica en todo el mundo, puede añadir que en los Globos de Oro se alzó con el galardón a la mejor cinta de animación.

Del Toro consigue otro premio camino al Oscar

Gael garcía, quien le prestó su voz a Héctor, expresó su felicidad a través de Twitter:

#pixarcoco está nominada para mejor película de animación y mejor canción! ¡Vamos! Qué absoluta Chidez que me hace sentir hinchado de orgullo por todo el equipo y toda esta aventura. En especial al lado de @leeunkrich @AdrianTheMolina @DarlaKAnderson ¡Ajúa! pic.twitter.com/ODvOrTmXYJ — Gael Garcia Bernal (@GaelGarciaB) 23 de enero de 2018

