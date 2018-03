Cuauhtémoc Blanco, alcalde de Cuernavaca, presentó hoy su registro como candidato al gobierno de Morelos por la coalición Juntos Haremos Historia que conforman los partidos Morena, Encuentro Social (PES) y del Trabajo (PT).

Este día me registré como candidato a Gobernador del Estado de Morelos, agradezco a @Morelos_Morena @PesMorelosof y a @PTMorelos por confiar en este proyecto, la transformación de Morelos es posible. Caminando de la mano #JuntosHaremosHistoria pic.twitter.com/0uvI9loeRN — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) 11 de marzo de 2018

El exfutbolista llegó al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) rodeado de simpatizantes, con banda y batucada; también lo acompañó Gerardo Becerra, quien aspira a sucederlo en Cuernavaca, a través de Morena.

Al terminar el trámite, Blanco fue cuestionado sobre su propuesta para gobernar la entidad, sin embargo, no dio una respuesta concreta y afirmó: “soy un hombre bueno, honesto, han hecho de todo para que no llegue. El proceso que me iniciaron (en el Impepac) fue un tema mediático, son trampas de Rodrigo Gayosso, de Graco y de los Yáñez, son personas malas pero ahora se tienen que echar a correr porque quien la hizo la tiene que pagar.

Se prevé que en las próximas semanas Cuauhtémoc solicite licencia al cargo que actualmente ostenta.

El dato:

Hace un par de días, los consejeros electorales que hoy recibieron el registro de Cuauhtémoc Blanco aprobaron un procedimiento sancionatorio en su contra por el presunto contrato millonario que firmó para ser candidato al gobierno de Cuernavaca.

“Ahora sí se tienen que poner a temblar y a correr todos los sinvergüenzas que le han hecho daño a la gente y a mi persona” Cuauhtémoc Blanco Candidato al gobierno de Morelos

kml