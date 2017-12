La reina Isabel II exaltó en su mensaje anual de Navidad a las ciudades de Londres y Manchester por la forma como enfrentaron los ataque extremistas de este año.

Las declaraciones de la monarca de 91 años grabadas de antemano serán transmitidas el 25 de diciembre en el Reino Unido y a otros 51 países de la mancomunidad británica.

Según extractos difundidos por el palacio de Buckingham, Isabel II elogió las “poderosas identidades” de Manchester y Londres.

“We think of our homes as places of warmth, familiarity and love… there is a timeless simplicity to the pull of home.”

Watch Her Majesty The Queen’s Christmas broadcast 2017. Merry Christmas to all. #ChristmasDay2017 pic.twitter.com/s9HAvPvrKO

— The Royal Family (@RoyalFamily) 25 de diciembre de 2017