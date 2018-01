Renuncia la senadora Gabriela Cuevas al PAN para unirse a Morena

La senadora Gabriela Cuevas anunció esta mañana su renuncia al Partido Acción Nacional después de 23 años de militancia en este partido político.

“Debo tomar una decisión muy difícil. He sido panista desde que tenía 15 años. El PAN siempre será parte importante de quien soy. He conocido personas maravillosas. He participado en la vida interna del partido. Trabajé por una mejor legislación y por la comunidad de Miguel Hidalgo. Como Senadora, mi papel ha sido consolidar el liderazgo de México en una entorno global que sufre un proceso de reconfiguración.

De la misma forma que en el año 2000 fui parte del movimiento que logró la alternancia en la Presidencia de la República. En 2018, he decidido con la misma convicción democrática unirme al movimiento plural que ha convocado el licenciado Andrés Manuel López Obrador”