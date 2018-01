El dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, renunció ayer a su cargo en rechazo a la alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para competir por la gubernatura del estado.

Durante un evento en la plaza principal de la capital chiapaneca afirmó que tomó «la determinación de renunciar al cargo de diputado local y presidente de la Junta de Coordinación Política y con ello me voy a incorporar a las filas de la sociedad civil».

Ramírez Aguilar sostuvo que desde un principio planteó que ambos partidos contendieran por separado por la gubernatura, pero no lo hicieron así.

El Dato: El senador Luis Armando Melgar encabeza las preferencias electorales para gobernar en el estado de Chiapas.

Dicen que nosotros estamos peleando porque no nos favoreció una candidatura; quiero decir que nosotros siempre planteamos ir separados. Porque lo he dicho públicamente, no somos iguales, no estamos cortados por la misma tijera, somos diferentes simple y sencillamente», dijo el aspirante a la gubernatura del estado.

Asimismo, ante cientos de asistentes durante la Asamblea Estatal por la Dignidad, aseguró que «a partir del día de hoy mi militancia, mi partido se llama Chiapas. A partir de ahora van a empezar las campañas sucias y descalificaciones, pero si el estado de Chiapas no se raja, yo tampoco me se rajar».

Explicó que buscará los espacios políticos más dinámicos para construir una transformación, un estado « que de lugar a lo que el día de hoy se nos ha negado, como lo fue el competir por la gubernatura de la entidad, desde hoy este movimiento es genuino y es producto de la indignación del pueblo de Chiapas».

Acusó que la imposición de la alianza PRI-PVEM está poniendo como virtual precandidato al senador Roberto Albores.

Ante esto dijo que «los chiapanecos reclamamos verdadera soberanía, verdadera capacidad de decisión, no soy un oportunista, nunca he sido un simulador de la vida», esto después de asegurar que la imposición en Chiapas no prosperará.

Cabe recordar que el sábado pasado 14 diputados locales del PVEM presentaron su renuncia al afirmar que esa alianza política se hizo a espaldas de los militantes del partido.

El mismo día Eduardo Ramírez adelantó su decisión de renunciar al partido pues aseguró que lo haría «con la finalidad de mantener nuestra postura, de mantener nuestra postura firme y no permitir imposiciones».