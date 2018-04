Reportan 3 mil desapariciones y homicidios dolosos en Jalisco en 5 años

En lo que va del año suman más de 400 asesinatos dolosos; la Plataforma Escudo Urbano en la entidad no ha disminuido la inseguridad, según estadísticas

A unos meses de que concluya la administración del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, su gestión reporta más de 3 mil homicidios dolosos y al menos 3 mil denuncias por desaparición de personas en Jalisco, siendo la peor crisis de seguridad en la entidad, según estadísticas del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

El 7 de marzo pasado, el gobernador Sandoval Díaz advirtió “vienen días complicados. No les miento la ola de violencia no va a terminar. La situación es crítica y no tiene visos de mejorar”.

Y no se equivocó, ya que en tan sólo 3 meses del 2018, suman más de 400 asesinatos dolosos, la mayoría perpetrados en Guadalajara y municipios de la zona conurbada como Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, entre otros.

En cuanto a las desapariciones, el 19 de marzo se dio a conocer que Javier Salomón Aceves Gastélum, Daniel Díaz y Marco Ávalos, alumnos de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV), fueron privados de su libertad en un fraccionamiento de Tonalá.

A la fecha no se sabe nada de ellos, pese al reclamo de sus familiares, organizaciones de derechos humanos, organismos no gubernamentales y de la sociedad jalisciense.

A ese caso se sumó la desaparición de dos estudiantes de la Universidad de Guadalajara.

César Ulises Arellano Camacho, de medicina, quien fue hallado sin vida en la barranca Huentitán, el 25 de marzo; Susana Carolina Gutiérrez, de Sicología, quien fue encontrada sana y salva.

En tanto, el caso de los italianos Antonio Russo, Raffaele Russo y Vincenzo Cimmino, quienes fueron vistos por última vez el 31 de enero en Tecalitlán, ha trascendido a nivel internacional.

Ciudadanos de ese país europeo han realizado manifestaciones para exigir que los napolitanos sean presentados con vida, sin embargo no se ha tenido éxito en la búsqueda,

Uno de los programas que el gobierno de Aristóteles Sandoval presentó y del que no se proporcionaron detalles fue la Plataforma Escudo Urbano, la cual, según se dijo inicialmente, concentraría los esfuerzos de la autoridad estatal y de CIS International Limited, empresa del ramo de seguridad poco conocida.

Dicho proyecto contemplaba el centro de monitoreo y vigilancia C5 que proyectaba la instalación de 5 mil 500 cámaras de vigilancia, de las cuales sólo se han colocado menos de 20 por ciento y hasta ahora los botones de pánico que preveía, son inexistentes.

Pese a que en su momento, la licitación para dicho proyecto fue cuestionada por los diputados locales, se firmó un contrato por el cual en marzo de 2014 se adjudicó a dicha compañía extranjera pleno control de la Plataforma Escudo Urbano, de la cual hasta ahora no hay resultados.

Pese a la inversión de casi 900 millones de pesos, que se le pagarían a CIS International Limited en tres exposiciones, la administración del priísta Aristóteles Sandoval no ha podido abatir los índices delincuenciales.

En su gestión suman más de 3 mil homicidios dolosos. En abril de 2016, el entonces fiscal Eduardo Almaguer destacó la importancia para Jalisco del “arranque” de la Plataforma Escudo, que, según dijo, brindaría mejor seguridad y confianza a los ciudadanos. En la actualidad, la realidad es otra.

