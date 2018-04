Reportan incendio en el edificio Almas Tower de Dubái

Un incendio se registró en lo alto del rascacielos Almas Tower en Dubái e hizo que muchas personas corrieran a las calles antes de que los bomberos apagaran las llamas. No se reportaron personas heridas.

La oficina de prensa del gobierno local dijo que se trató de un “incendio menor”. La agencia informó por Twitter que “el edificio se desalojó de forma segura, no se reportaron heridos”. Las autoridades no precisaron las causas del siniestro.

#Dubai Civil Defence has fully brought under control a minor fire that broke out in #Almas Tower in Jumeirah Lakes Towers #JLT . The building was evacuated safely. No injuries have been reported. Image Courtesy: Kamran Jebreili / @AP @DXBMediaOffice pic.twitter.com/yxZTrJhPVR



La Almas Tower, de 68 pisos y 360 metros de altura, es sede del Dubai Multi Commodities Center, que también es una zona económica libre. El DMCC había organizado una conferencia el domingo en asociación con la Casa Asia llamada “El Nuevo Orden Comercial Mundial”.

Más tarde, el DMCC escribió en Twitter que el epicentro del incendio estaba en el mástil de la torre.

Fire on #Almas Tower mast now out. All employees and visitors evacuated safely in an orderly manner with no injuries reported. Thanks to Dubai Civil Defence for their outstanding response.

— DMCC (@DMCCAuthority) 22 de abril de 2018