Reprocha Margarita Zavala aprobación de candidatura de ‘El Bronco’

La aspirante independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, expresó su desacuerdo ante el aval del Tribunal Electoral federal a la candidatura de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, ya que a ella, dijo, se le exigieron mayores requisitos.

En conferencia de prensa, la candidata expresó su inconformidad ante la decisión del Tribunal de incluir en la boleta electoral a Rodríguez Calderón y calificó como selectiva la forma de elegir las candidaturas, “no hay igualdad y tenemos que cambiar las cosas”, sostuvo.

Sin embargo, Zavala también utilizó su cuenta de Twitter para manifestar que no está de acuerdo con la decisión, pero que respeta a las autoridades electorales.

No estoy de acuerdo pero respeto a las autoridades electorales. Me preocupa la incertidumbre que se está generando en torno al proceso electoral. No podemos tener un sistema en donde el engaño y la simulación sean más poderosos que la fuerza de hacer el bien.

— Margarita Zavala (@Mzavalagc) April 10, 2018