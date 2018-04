En Twitter, EPN y Trump impulsan candidatura conjunta para Mundial 2026

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con retirar ayuda a los países que no respalden la candidatura conjunta de Estados Unidos, Canadá y México para ser anfitriones de la Copa Mundial de 2026.

En su cuenta de Twitter, Trump declaró: “Estados Unidos ha presentado una candidatura FUERTE con Canadá y México para la Copa Mundial 2026. Sería una lástima que los países que siempre apoyamos hicieran cabildeo en contra de la candidatura de Estados Unidos. ¿Por qué deberíamos apoyar a estos países cuando no nos apoyan (incluso en las Naciones Unidas)?”.

The U.S. has put together a STRONG bid w/ Canada & Mexico for the 2026 World Cup. It would be a shame if countries that we always support were to lobby against the U.S. bid. Why should we be supporting these countries when they don’t support us (including at the United Nations)?

