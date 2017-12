Damián Zepeda, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que en la coalición Por México al Frente, es necesario impulsar una solución de fondo para resolver la violencia en el país.

“En el Frente lo que estamos diciendo es que debemos impulsar una solución de fondo que ayude a recuperar la paz en el país”

Damián Zepeda

Presidente Nacional del PAN

En entrevista en el espacio radiofónico de Fórmula, Zepeda aseguró que los delitos que generan violencia son responsabilidad del gobierno actual debido a que no existe una estrategia que le haga frente, lo que ha provocado que en 27 de 32 estados del país hayan aumentado los índices delictivos, por lo que es necesaria impulsar una solución de fondo.

Afirmó que del anterior gobierno panista deben recuperar lo bueno y corregir lo que “no fue exitoso” y que se debe “perseguir” el delito con inteligencia financiera.

“Nosotros creemos que debemos apostar, además, por la profesionalización de los policías. Necesitamos policías capacitados, honestos y con buenos salarios, con el acompañamiento de otras fuerzas cuando sea necesario. Con esto podemos recuperar la paz”

Zepeda remarcó que la ruta es recuperar la paz en los círculos ciudadanos, que sean capaces de opinar y de evaluar el desempeño de las fuerzas que combaten la violencia.

Respecto a la Ley de Seguridad Interior, agradeció a las Fuerzas Armadas a cubrir labores que no le competen pues han entrado en un estado de emergencia en donde la policía no ha podido atender los problemas de seguridad, sin embargo dijo que “la ruta haya sido la Ley en particular, no necesariamente estoy de acuerdo”, dijo.

Finalizó asegurando que piensan ganar la presidencia y tener una mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores para lograr el cambio que quiere México. “Necesitamos un país de libertadas y no lo tenemos. Por eso creemos que vale la pena esta suma de Frente”, concluyó.

aml