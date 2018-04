Revelan tráiler de la nueva película de Han Solo

La nueva entrega del universo de Star Wars ya está lista… e incluso ya tiene un tráiler.

Luego del anuncio de que la película que narra la historia del carismático contrabandista se estrenará en el Festival de Cannes, los productores revelaron el avance de poco más de dos minutos en el que aparecen el mismísimo Han Solo, el Halcón Milenario y hasta su fiel compañero, el wookie Chewbacca.

Watch the new trailer for Solo: A Star Wars Story and see it in theaters on May 25. #HanSolo pic.twitter.com/vItGnE5G11

— Star Wars (@starwars) 9 de abril de 2018