Revira PRD-DF a Mikel: bodas gay y aborto no pueden someterse a consulta

Aunque el PRI y Morena han manifestado abiertamente que de ganar las elecciones someterían a consulta derechos y libertades civiles como la interrupción legal del embarazo, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción por parte de matrimonios y parejas gays, el presidente del PRD en la Ciudad de México, Raúl Flores, recordó que esos derechos se encuentran protegidos y asegurados en la Constitución de la CDMX, por lo que ningún partido podrá revertirlos.

“Lo primero que le pediría a Mikel Arriola es que leyera la Constitución de la Ciudad de México porque se daría cuenta que ese debate ya está superado” Raul Flores Presidente del PRD-DF

“Qué mal que quiera plantear un debate sobre esos puntos que sólo indican regresión e intolerancia, aunque no nos extraña esa intentona pues hay que recordar que el PRI a través de la PGR, Morena y Encuentro Social impugnaron la Constitución de la Ciudad”, declaró.

“Alguien le tiene que decir a Mikel Arriola que es precandidato precisamente en la Ciudad mas progresista del país, y que aquí no se criminaliza a las mujeres por decidir sobre su propio cuerpo y sobre su sexualidad, por el contrario, y que todos y todas tienen derecho a unir su vida legalmente con quien deseen y a hacer una familia homoparental o heteroparental, que es algo que los capitalinos han logrado no exentos de debates, pero tratar de reabrirlo para intentar retrocederlos me parece muy lamentable. Su dicho es la prueba de que se hizo candidato solo para llenar un espacio y no se ha enterado de qué va la Ciudad.”

Al recordar que esos derechos son producto de luchas sociales y la apertura se dio durante gobiernos encabezados por el PRD, Flores lamentó que tanto el PRI como Morena aún crean que existe un solo modelo de familia.

El líder del sol azteca en la capital señaló que el Artículo 6 de la Carta Magna Local, referente a la Ciudad de libertades y derechos señala claramente en su inciso D referente al los derechos de las familias que “todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar son reconocidas en igualdad de derechos, protegidas integralmente por la ley y apoyadas en sus tareas de cuidado”.

Y en el inciso E sobre derechos sexuales se asienta que “toda persona tiene derecho a la sexualidad, a decidir sobre la misma y con quien compartirla; a ejercerla de forma libre, responsable e informada, sin discriminación, con respeto a la preferencia u orientación sexual”.

Raúl Flores indicó que Arriola no es el único que ha hecho planteamientos en ese sentido, y mencionó como ejemplo una entrevista concedida por Andrés Manuel López Obrador en la que advierte que de llegar a la presidencia pondría a consulta los derechos sexuales y reproductivos de las personas.

No obstante, a pesar de los intentos de exacerbar el conservadurismo, el PRI y Morena se van a quedar con las ganas de darle reversa a esos derechos porque con nuestra Constitución, esos derechos ya están garantizados, aseguró.

Ayer, en su cierre de precampaña, el ya candidato del PRI al Gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola, aseguró que en caso de ganar las elecciones planteará llevar a consulta el matrimonio gay, las familias homoparentales y el derecho a decidir, entre otros.