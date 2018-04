Riña en cárcel de EU deja 7 muertos y 17 heridos

Siete presos murieron y otros 17 necesitaron atención médica luego de una pelea que se prolongó durante horas en una cárcel de máxima seguridad de Carolina del Sur, dijo un portavoz del centro.

Alrededor de las 19:15 horas del domingo estallaron varias peleas entre los reclusos. Ningún agente resultó herido.

El vocero, Jeff Taillon, anunció el balance de heridos después de que agentes de seguridad estatales ayudaron a asegurar la Lee Correctional Institution alrededor de las 03:00 de la madrugada del lunes.

Lee Correctional Institution was secured at 2:55 AM following an incident which started at 7:15 PM. The incident involved multiple inmate on inmate altercations in three housing units.

