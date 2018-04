Ríos Piter no acudió a revisar firmas e INE le niega registro

El consejero Benito Nacif dijo que el aspirante no ejerció su derecho de audiencia, a pesar de que el INE le ofreció su apoyo; finalmente, la autoridad electoral determina que no reúne el porcentaje de apoyo ciudadano establecido para ser candidato independiente

Armando Ríos Piter, aspirante a una candidatura presidencial independiente, no reúne el porcentaje de apoyos ciudadanos para obtener su registro, ratificó por unanimidad el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

El consejero Benito Nacif, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, indicó que se acató el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de darle al aspirante su derecho de audiencia por 10 días para que revisaran las casi 900 mil firmas que se determinaron como inválidas y simuladas.

Explicó que Ríos Piter no ejerció su derecho de audiencia, a pesar de que el INE le ofreció el apoyo para la revisión, a través de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos.

Para ello, indicó, el aspirante dispuso de 80 computadoras y personal, y que en los 10 días que le otorgó el Tribunal al aspirante a le hubiera dado tiempo para la revisión.

Detalló que se tiene la evidencia de ello, pues otros aspirantes al Senado, e incluso otro a la candidatura Presidencial, ejercieron su derecho de audiencia y pudieron revisar las firmas.

Los aspirantes a candidatos independientes tuvieron 127 días para recolectar 866 mil 593 firmas ciudadanas, que representa 1.0 por ciento del padrón electoral, y aunque Ríos Piter juntó más de un millón, con las inconsistencias no logró la cantidad solicitada.

El acuerdo que presentó Nacif señala que, de conformidad con la documentación y los expedientes electrónicos del INE, y al no haberse modificado el status de los apoyos ciudadanos clasificados como inconsistencias en razón del no ejercicio del derecho de audiencia de Ríos Piter, la autoridad electoral determinó que no reúne el porcentaje de apoyo ciudadano establecido para ser candidato independiente.

